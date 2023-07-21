En Az 19.500 TL Maaşla İŞKUR Şehir Hastanelerine İlkokul Mezunu Personeller Arıyor! İşte Başvuru Şartları

İŞKUR, işsiz insanlar için pek çok iş ilanı yayınlamaya devam ederken, hastanelerde çalışmak üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarına yönelik duyurular da devam etmektedir. İş arayanların iş bulma süreçlerine destek olurken, işverenler de ihtiyaçlarına uygun işçileri İŞKUR aracılığıyla bulmaktadır.

İŞKUR Şehir Hastanelerinde Kalıcı Olarak Temizlik Görevlisi Alacak

İŞKUR tarafından hastanelerde temizlik görevlisi olmak isteyen adaylar için belirli koşullar aranmaktadır. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranırken, iş içinde çalışmasına engel olacak sağlık problemleri bulunmamalıdır. Ayrıca, 24 saatlik vardiyalı sistem içinde çalışma şartını kabul eden adayların başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların işe gidip gelme sürecinde sıkıntı yaşayacak kadar uzakta oturmaması tercih edilecektir. Alımlar sırasında en az lise veya dengi okullardan mezun olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gibi İŞKUR genel koşullarına uymak gerekmektedir.

Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

İŞKUR Şehir Hastanelerine Güvenlik ve Koruma Görevlisi İçin Aranan Şartlar

Hastanelere güvenlik ve koruma görevlisi olarak alınacak adaylardan bazı şartlar aranmaktadır:

18 yaşını doldurmuş veya daha üzerinde olmak,

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması,

24 saatlik vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Görevlerini yapmasına engel olacak sağlık sorunları veya fiziksel engellerinin olmaması,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Kadın adaylarda boy uzunluğunun en az 163 cm, erkek adaylarda ise en az 175 cm olması gerekmektedir.

İŞKUR'un düzenlediği bu alım süreci, hem iş arayanlar için yeni iş fırsatları sunarken, hem de hastanelerin personel ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacaktır. Başvuru şartlarına uygun olan adayların başvurularını yaparak, çalışma hayatına katılmaları ve istihdam edilmeleri hedeflenmektedir.