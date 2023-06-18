En az 13.890 TL maaşla hastane alımları başlatıldı! İşte İŞKUR güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik başvuru şartları nedir?

İşte İŞKUR güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik başvuru şartları nedir? En az 13.890 TL maaşla hastane alımları başlatıldı- Sağlık sektöründe istihdamı artırmak ve hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından yeni bir alım süreci başlatıldı. Güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik pozisyonlarında işe alımların yanı sıra birçok farklı kadro için de alımlar gerçekleştirileceği duyuruldu.

İŞKUR'un sağladığı yeni ilanlar sayesinde yüzlerce kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Hastanelerde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve hangi kadrolarda alımların yapılacağını merak etmeye başladı. İŞKUR e-şube üzerinden yayınlanan yeni ilanlar, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Başvuru şartları, alım yapılan kadro ve hastane tarafından belirlenmekle birlikte genel başvuru şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmak

18 yaşından büyük olmak

Hastane ortamında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorununa sahip olmamak

Sürekli çalışabilecek ve gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

İŞKUR tarafından sunulan yeni iş ilanlarına göre hastanelerde aşağıdaki kadrolarda alımlar yapılacak:

Ebe-Hemşire: 11 pozisyon

Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri: 8 pozisyon

Hasta Danışmanı: 21 pozisyon

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 55 pozisyon

Acil Tıp Teknisyeni: 40 pozisyon

Ambulans Sürücüsü: 3 pozisyon

Ameliyathane Teknisyeni: 1 pozisyon

Ebe: 20 pozisyon

Ebe Yardımcısı: 3 pozisyon

Hasta Refakatçisi: 8 pozisyon

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 379 pozisyon

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi: 2 pozisyon

Hastane Hizmetlisi: 46 pozisyon

Laboratuvar Teknikeri: 38 pozisyon

Temizlik Görevlisi (Hastane): 16 pozisyon

Başvurular, İŞKUR e-şube üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurularınızı yapabilmek için öncelikle İŞKUR e-şube'ye üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra iş ilanları kısmına giriş yaparak başvurmak istedi.