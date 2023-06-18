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En az 13.890 TL maaşla hastane alımları başlatıldı! İşte İŞKUR güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik başvuru şartları nedir?

Güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik pozisyonlarında işe alımların yanı sıra birçok farklı kadro için de alımlar gerçekleştirileceği duyuruldu.

En az 13.890 TL maaşla hastane alımları başlatıldı! İşte İŞKUR güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik başvuru şartları nedir?
Yayın Tarihi : 2023-06-18 21:06

İşte İŞKUR güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik başvuru şartları nedir? En az 13.890 TL maaşla hastane alımları başlatıldı-  Sağlık sektöründe istihdamı artırmak ve hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından yeni bir alım süreci başlatıldı. Güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreterlik pozisyonlarında işe alımların yanı sıra birçok farklı kadro için de alımlar gerçekleştirileceği duyuruldu.

İŞKUR'un sağladığı yeni ilanlar sayesinde yüzlerce kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Hastanelerde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve hangi kadrolarda alımların yapılacağını merak etmeye başladı. İŞKUR e-şube üzerinden yayınlanan yeni ilanlar, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Başvuru şartları, alım yapılan kadro ve hastane tarafından belirlenmekle birlikte genel başvuru şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak
  • 18 yaşından büyük olmak
  • Hastane ortamında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorununa sahip olmamak
  • Sürekli çalışabilecek ve gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

İŞKUR tarafından sunulan yeni iş ilanlarına göre hastanelerde aşağıdaki kadrolarda alımlar yapılacak:

  • Ebe-Hemşire: 11 pozisyon
  • Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri: 8 pozisyon
  • Hasta Danışmanı: 21 pozisyon
  • Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 55 pozisyon
  • Acil Tıp Teknisyeni: 40 pozisyon
  • Ambulans Sürücüsü: 3 pozisyon
  • Ameliyathane Teknisyeni: 1 pozisyon
  • Ebe: 20 pozisyon
  • Ebe Yardımcısı: 3 pozisyon
  • Hasta Refakatçisi: 8 pozisyon
  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 379 pozisyon
  • Hasta ve Yaşlı Refakatçisi: 2 pozisyon
  • Hastane Hizmetlisi: 46 pozisyon
  • Laboratuvar Teknikeri: 38 pozisyon
  • Temizlik Görevlisi (Hastane): 16 pozisyon

Başvurular, İŞKUR e-şube üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurularınızı yapabilmek için öncelikle İŞKUR e-şube'ye üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra iş ilanları kısmına giriş yaparak başvurmak istedi. 

 

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