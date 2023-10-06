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Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi? "Hadsizlik..."

Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda boy gösteren Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkıyla ilişkisine sıcak bakmadığı iddiasıyla gündemdeydi. Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu bu konuya son noktayı koydu.

Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2023 11:05

Emre Altuğ, Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda yer aldığı sırada eski eşi Çağla Şıkel'in yeni ilişkisine ilişkin çıkan haberlere yanıt verdi. Çağla Şıkel'in uzun süredir birlikte olduğu Nail Gönenli ile evlilik yolunda adım atıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Şıkel, ilişkisinin iyi gittiğini, ancak evlilik konusundaki haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.

Bir diğer iddia ise çocuklarının babası Emre Altuğ'un bu ilişkiye olumsuz yaklaştığı yönündeydi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı olarak tanınan Emre Altuğ, bu konuda açıklamalarda bulundu. Altuğ, "Elbette ki Çağla'nın yaşamına müdahale etmeyeceğim. İkimiz de olgun, kişisel olarak oturmuş insanlarız. Hayatımızın yönü konusunda kendi kararlarımızı alacağız. Ben böyle bir müdahalede bulunmam. Ben böyle bir hadsizlik yapmam" dedi.

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