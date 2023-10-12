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Emlakçılar yabancıya çalışır oldu! Yeni trend "Vatandaşlığa uygun" konutlar

Ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte ev fiyatları neredeyse ulaşılamaz hale geldi. Konut satışı durma noktasına gelirken, adeta sinek avlayan emlakçılar ise rotayı vatandaşlık almak isteyen yabancılara çevirdi. Önceleri ilan başlıklarında "krediye uygun" gibi ifadeler görürken, şimdi ise "vatandaşlığa uygun" gibi ibareler görür olduk.

Emlakçılar yabancıya çalışır oldu! Yeni trend
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 14:01

Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizle birlikte yükselen konut kredileri, yerli yatırımcının konut almasını zorlaştırıyor. Bu durum, emlakçıların yabancı yatırımcılara yönelmesine neden oluyor.

Ülkede son dönemde hayata geçirilen, 400 bin dolar değerinde gayrimenkul alan yabancılara ‘vatandaşlık hakkı’ verilmesi uygulaması, emlak sektöründe büyük bir dönüşüme yol açtı. Geçmişte "krediye uygun" ilanlarıyla dikkat çeken emlakçılar, şimdi "vatandaşlığa uygun satılık konut" ilanlarıyla yabancı yatırımcıları hedef alıyor.

Turizm başkenti Antalya, bu trendin en belirgin olduğu bölgelerden biri. Emlak fiyatlarının tavan yaptığı bu şehirde, konut ilanlarında "uygun fiyat" ibareleri yerini "vatandaşlığa uygun" başlıklarına bırakmış durumda. Zaten her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, şimdi de yabancıların yaşamak ve yatırım yapmak için tercih ettiği bir kent haline geliyor.

Emlak sektöründeki bu dönüşüm, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların konut alım süreçlerini ve tercihlerini değiştiriyor. Ancak bu değişimin uzun vadede sektöre ve ekonomiye nasıl bir etkisi olacağı henüz net değil.

Antalya'da Yabancıya Yönelik Konut Satışları Patlama Yaptı: 10 Yılda 4 Kat Artış

Antalya'da yabancılara yönelik konut satışları son 10 yılda büyük bir artış gösterdi. Hem global pandemi hem de Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, yabancı yatırımcıların Antalya'ya olan ilgisini ciddi şekilde artırdı.

Yabancı Yatırımcıların Antalya Tercihi

2013 yılında Antalya'da yabancı yatırımcılara 5 bin 548 konut satılırken, 2022'de bu sayı 21 bin 860'a çıktı. Bu, neredeyse 4 katlık bir artışı ifade ediyor. 2023 yılının eylül ayına kadar gerçekleşen satışlarda da yabancılar için 9 bin 365 konut satışı gerçekleşti. Bu dönemde toplamda satılan 42 bin 954 konutun 9 bin 365'ini yabancı yatırımcılar aldı. Bu duruma göre, satılan her 4,5 konuttan birini yabancı yatırımcılar satın aldı.

Antalya'nın uluslararası alanda popüler bir destinasyon olmasının yanı sıra, gayrimenkul piyasasının sunduğu avantajlar da yabancı yatırımcıların bu kente olan ilgisini artırıyor. Ancak bu artışın yerel halk üzerindeki etkisi ve kentin genel gayrimenkul piyasasını nasıl şekillendireceği önemli bir konu olarak gündemde kalmaya devam edecek.

Antalya'da konut fiyatlarının artışı, özellikle son dönemlerde gözle görülür bir seviyeye ulaştı. Rusya-Ukrayna savaşının ardından, bu artışın daha da belirginleştiği görülüyor.

1 milyon ile 160 milyon lira arasında değişen konut fiyatları, özellikle sahil bandı ve deniz manzaralı bölgelerde daha da yükseldi. İkamet izni kapatılan mahallelerdeki evlerin fiyatlarının da artış gösterdiği belirtiliyor. Özellikle deniz manzaralı konutların fiyatları, 150 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Gayrimenkul alım satımı yapılan online platformlarda "vatandaşlığa uygun" ibaresiyle satışa sunulan konut ilanı sayısının da arttığı gözlemleniyor. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyat artışının sebeplerini şöyle açıklıyor: "Sahil bandında inşaat yapacak yer kalmadı. Talebin arzı aştığı bu dönemde fiyatların artmasını doğal karşılıyoruz. Özellikle yabancı yatırımcıların konuta olan ilgisi kesintisiz sürüyor."

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele bağlamında "ev almama" çağrısı yapmasının da emlak sektörü üzerindeki etkileri merak konusu.

Antalya'daki konut piyasasındaki bu hareketlilik, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar ve değişiklikler sunuyor. Ancak bu değişikliklerin uzun vadede sektöre ve ekonomiye nasıl bir etkisi olacağı henüz net değil.

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