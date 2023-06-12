Emlak Konut Yenişehir Evleri'nde son dakika- THY-Emlak Konut GYO Arnavutköy 2023 Projesi kura tarihi açıklandı mı?

THY-Emlak Konut GYO Arnavutköy 2023 Projesi kura tarihi açıklandı mı? Emlak Konut Yenişehir Evleri'nde son dakika- THY-Emlak Konut GYO Arnavutköy 2023 Projesi, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı iş birliğiyle hayata geçirilen bir konut projesidir. Bu projede, Arnavutköy ilçesine binlerce konut inşa edilecektir. Birçok vatandaş, bu projeden bir konut sahibi olabilmek için başvuruda bulunmuş ve Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişini bekliyor.

Başvurular ve Kura Çekimi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Arnavutköy'e inşa edilecek olan binlerce konuttan birine sahip olmak isteyen vatandaşlar, projeye başvuru yapmıştır. Başvurunun ardından, Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi için bekleyiş başlamıştır. Konuyla ilgili olarak, Emlak Konut GYO Arnavutköy kura çekimi ne zaman gerçekleştirileceği sorusu vatandaşların gündeminde yerini koruyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, projede 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon gibi farklı konut tipleri bulunmaktadır. Bu projede engelli vatandaşlara toplam konut sayısı üzerinden yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20'lik kontenjan ayrılmıştır. Ayrıca, sosyal Konut Projesi kapsamında sadece ilk evini alacak olanlar başvuruda bulunabilmektedir. Vatandaşlar, istedikleri konut tipini seçerek kura sonucunu bekliyor.

Emlak Konut GYO Arnavutköy 2023 Kura Çekimi Ne Zaman?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-THY Arnavutköy Yenişehir projesinin başvuruları 2 Haziran tarihinde sona ermiştir. Merakla beklenen Emlak Konut Arnavutköy kura çekiminin 12 Haziran itibariyle yapılması beklenmektedir. Bu tarih, başvuru yapan vatandaşlar için önemlidir çünkü kura sonuçlarına göre konut sahibi olma şansları belirlenecektir.