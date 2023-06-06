Emlak balonu patlıyor! Ev fiyatları dibi görecek! Mehmet Şimşek açıkladı! Vatandaş panik oldu

Mehmet Şimşek açıkladı! Vatandaş panik oldu. Emlak balonu patlıyor! Ev fiyatları dibi görecek- Yeni bir ekonomi politikası yolunda ilerliyor. 22 Haziran'da yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, faiz artırımına işaret ediyor. Yabancı kurumlar son dakika açıklamalarında, 22 Haziran'da yüksek bir faiz artırımı beklediklerini belirtiyorlar. En dikkat çeken yorum ise JPMorgan tarafından bugün yapılan açıklamada geldi. JPMorgan, Merkez Bankası'nın sürpriz bir kararla politika faizini 8.5 seviyesinden aniden 25 baz puan artırabileceğini bildirdi.

Bu durumda piyasalarda aniden ciddi bir sıkılaşma olacak. Faiz artışıyla birlikte krediler daha da kısıtlanacak. Bu kısıtlama, en çok emlak sektörünü etkileyecek sektörler arasında öne çıkıyor. Faiz artışlarıyla birlikte emlak balonunun söneceği öngörülüyor.

Sektör yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, faiz artışıyla birlikte yatırımcıların daha çok mevduat hesaplarına yöneleceğini, mortgage faizlerinin yükselmesiyle birlikte ev almak isteyenlerin sayısının azalacağını ve emlak fiyatlarının düşeceğini belirtiyorlar. Gayrimenkul talebinin azalmasıyla birlikte emlak fiyatlarının düşeceği öngörülüyor.

Zaten rekor seviyelere ulaşan emlak piyasasında durgunluk yaşanıyordu. Kira fiyatları her geçen gün rekor kırarken ev fiyatlarındaki artış hızı yavaşlamıştı. Politika faizi 8.5 olmasına rağmen kredi faizlerinin yüzde 30'larda olması nedeniyle fiyatlar ciddi şekilde artmadı. Sıkılaşma ile birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor.