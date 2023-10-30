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Emekliyi bayram ettiren müjde sabah geldi: Yüzde 40 olarak bir zam daha onaylandı! İntibak zammıyla...

Emekli intibak yasası, milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen bir konu haline gelmiştir. Özellikle son dönemdeki %25'lik zam oranının yetersiz bulunması ve maaşlara ek zam tartışmalarının yaşanması, intibak zammıyla ilgili yeni haberlerin gelmesine sebep oldu.

Emekliyi bayram ettiren müjde sabah geldi: Yüzde 40 olarak bir zam daha onaylandı! İntibak zammıyla...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-10-2023 07:55

Emeklilere seyyanen zam yapılmamasına rağmen, intibak zammı müjdesi beklenmektedir. Son dakika gelişmelerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %35 intibak zammı geleceği açıklanmıştır. Bu durum, emekli maaşlarının bir kez daha değişeceği anlamına gelir.

Emekliye İntibak Zammı Hakkında Genel Bilgi

Emeklilik dönemi, her yıl Temmuz ayında emeklilerin yeni maaşlarını aldığı bir dönemdir. Bu yıl, emeklilere son dönemde yapılan %25 oranındaki zamla birlikte maaşlarda artış yaşanmıştır. Ancak, İntibak Yasası'nın gündemde olması nedeniyle emekliler, daha fazla iyileştirme beklemektedir.

İntibak Yasası kabul edildiğinde, 2000 yılından önce emekli olan kişiler ile 2000 yılından sonra emekli olan kişilerin aldıkları emekli maaşları arasındaki eşitsizliklerin ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Bu adım, emeklilik primlerinin eşitlenmesini sağlayarak genel bir maaş artışına da yol açar.

Emeklilik Dönemi ve Maaş Artışları

Emeklilik reformları dönemi, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) dahil olmak üzere tüm emekliler için büyük önem taşımaktadır. İntibak Yönetmeliği, emeklilere daha fazla mali destek sunmayı amaçlamaktadır. Bu reform kapsamında kadınlara yaş ve prim desteği sağlanması, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünün azaltılması gibi çeşitli tedbirler de yer almaktadır. Bu adımlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve mali güvencelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İntibak Düzenlemesi, emeklilerin emekli maaşlarında yaşanan adaletsizlik ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle, 2000 yılından önce ve sonrasında emekli olan kişiler arasındaki farklılıkların düzeltilmesi ve gelecekteki emeklilerin daha adil bir maaşa kavuşması amaçlanmaktadır. Mevcut sistemde aynı koşulları sağlayan emeklilerin farklı maaşlar alması, emekliler arasında haklı bir rahatsızlık kaynağı oluşturmaktadır.

İntibak zammı, emeklilerin maaşlarını artırarak bu adaletsizliği gidermeyi hedeflemektedir. Son dakika gelişmelerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %40 intibak zammı geleceği açıklanmıştır. Bu zammın emekliler için büyük bir müjde olduğu söylenebilir.

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