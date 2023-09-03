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Emekliye Taptaze Ödeme EKİM'de! 5.000-10.000 TL Tek Seferlik Trink ATM'den Çekilecek

Hükümete yakın kaynakların son dakika açıklamalarına göre emekliye 3. ikramiye verilecek. 29 Ekim de ödenecek olan emekli ikramiyesi adı ise Cumhuriyet ikramiyesi olacak.

Emekliye Taptaze Ödeme EKİM'de! 5.000-10.000 TL Tek Seferlik Trink ATM'den Çekilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 19:12

Emekliye her sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemesi yapılıyor. Senede iki kere yapılan ikramiye bu sene 2.000 TL olarak ödenirken, Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Ekim ayında da ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Cumhuriyet ikramiyesi adı altında verilecek olan tek seferlik miktar 10,000 TL'ye kadar çıkabileceği de ön görülüyor. TBMM 1 Ekim'de açılacak. Göreve başlanması sonrasında 2. torba yasa ile birlikte görüşülecek olan diğer bir konunun ise emekliye verilmesi planlanan 10.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi olacak. Hükümet tarafından bir açıklama yapılmasa da hükümete yakın kaynaklar, bilgilerin sızdığını ve ödemenin kesin olacağını belirtiyor. 

EMEKLİ ZAMMI SONRASI ÖDEME

Emekli vatandaşa Temmuz ayında yapılan %25 zam yeterli gelmemiş yükselen enflasyon rakamları ile birlikte Maaşlar erimeye devam etmişti. Emeklilerin gözü Erdoğan'ın da açıklamasını yaptığı Ocak zammına çevrilmiş iken Uzmanlar da yeni emekli zam oranı ile alakalı hesaplamalarını devam ediyor. Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte yeni yıl gelmeden yeni bir artış yapılacağı iddia ediliyor. Bu konuda yepyeni bir iddia daha ortaya atılmış bulunuyor.

3. İKRAMİYE

Son dakika ortaya atılan iddialara göre emeklilere tek seferliğe mahsus 3. ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan ve Kurban bayramında ödenen 2000 TL ikramiyenin haricinde Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi adı altında her emekliye 5.000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme yapılacağı öngörülüyor. Iddiaların kaynağı Sabah gazetesi olarak bilinirken 17 milyon emekli cumhuriyetin 100. Yılı Dolayısıyla 3 ikramiye ödemesini alacağı konuşuluyor

İKRAMİYE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da Cumhuriyet ikramiyesi ile alakalı hazırlıklara başladığı da söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli zammı ile alakalı iyileştirme müjdesini vermişti. Bu konuda gözler Ekim ayında açılması beklenen TBMM'ye çevrilmişken 3. ikramiye için emeklinin heyecanLI bekleyişi süre geliyor.

Emekli ikramiyesi kaç para

3. ikramiye olarak ilk ve son kere Tek seferlik ödenecek olan emekli ikramiyesi ilk masaya ₺5.000 ile çıkartıldı ve on bin TL'ye kadar yükseltilebileceği de ortaya atılan iddialar arasında bulunuyor. Bakanlıklar tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor.

 

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