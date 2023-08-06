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Emekliye seyyanen zam kesinleşti! O tarihte açıklanacak! İşte en düşük emekli maaşı sürprizi

Temmuz ayı emekli aylık zammıyla ilgili olarak, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için sevindirici haberler gelmediği belirtiliyor.

Emekliye seyyanen zam kesinleşti! O tarihte açıklanacak! İşte en düşük emekli maaşı sürprizi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Emekliler, kök maaş sorunu nedeniyle en düşük emekli aylıklarının yükselmediğini dile getiriyorlar. Bu durum, Temmuz ayında yapılan zam oranlarının düşük kalmasına ve en düşük emekli aylıklarının artmamasına sebep oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan zamın kök maaş üzerinden %25 oranında artırılacağını duyurmuştu. Ancak bu şekilde yapılan zammın, 6000 lira altında maaş alan emeklileri olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Bu durumda, 6000 lira altında maaş alan tüm emekliler, 7500 TL'lik maaş almış oluyorlar. Bu uygulama nedeniyle yaklaşık 8 milyon emekli aynı maaşı almaya başladı.

Emekli maaşlarında düşük zammın neden olduğu tepkiler ve kök maaş engeli, vatandaşların tepkisine neden oluyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise yaptığı değerlendirmede, en düşük emekli maaşına zam yapılacağını öne sürerek, 2024'teki yerel seçimleri işaret ediyor. Erdursun, hükümetin yerel seçimleri kazanmak amacıyla bu düzenlemeyi hayata geçireceğini öngörüyor.

Erdursun'un açıklamalarında, en düşük emekli maaşının ocak ayından itibaren 15.000 TL'ye yükselmesini beklediği ifade ediliyor. Bu durumda, daha yüksek prim ödeyenlerin avantajlı hale geleceği düşünülüyor.

Bu gelişmelerle birlikte emeklilerin en düşük maaşlarındaki beklentileri ve yaşanan kök maaş sorunu, önümüzdeki dönemde dikkatle takip edilecek konular arasında yer alıyor. Kamuoyu ve emekliler, yapılan düzenlemeler ve gelecekte alınacak adımlarla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerdir.

 

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