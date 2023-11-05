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Emekliye Pazar sürprizi! Bugün 09.15’te IBAN'dan 15.000 TL ödeme yatacak

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından İş Bankası, emeklilere yönelik yeni bir kampanyayla gündeme oturdu.

Emekliye Pazar sürprizi! Bugün 09.15’te IBAN'dan 15.000 TL ödeme yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 09:53

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine müjde niteliğindeki bu kampanya ile pazar günlerine özel olarak emeklilerin IBAN numaralarına 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Bu karşılıksız ve geri ödemesiz destek, emekliler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

Emekliye Özel Promosyon Detayları

Kampanya kapsamında, emekli vatandaşlarımıza yönelik sunulan bu destekle birlikte, emekliler hafta sonunu ekstra bir heyecanla karşılıyor. Cumartesi ve pazar günleri, başvurusunu mesai bitimine kadar gerçekleştiren emekliler promosyon ödemelerini hemen alabilecekler. Bankaların emeklilere yönelik bu jesti, özellikle en düşük emekli maaşı olan 7.500 TL alan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlamış durumda.

İş Bankası'nın bu kampanyası, herhangi bir ek koşul aramadan, yalnızca İş Bankası müşterisi olmak isteyen her emekli vatandaşa açık. Başvurular İş Bankası şubelerinden, mobil bankacılık veya internet bankacılığı yoluyla kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Emekli Promosyonu Şartları Neler?

  • Promosyon kampanyası, 7.500 TL ve üzeri maaş alan tüm emeklileri kapsıyor.
  • 3 yıllık taahhüt karşılığında verilecek olan bu promosyon, SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi ve EYT emeklisi ayrımı yapmadan herkese açık.
  • İş Bankası müşterisi olmayan emekliler de şubeler aracılığıyla veya dijital kanallar üzerinden başvuru yapabilirler.

İş Bankası'ndan Emekliye Kredi Desteği

İş Bankası'nın emeklilere yönelik jestleri sadece promosyonla sınırlı kalmıyor. Banka, düşük faizli ve uzun vadeli emekli kredisi desteği de sağlıyor. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade, 100.000 TL'ye kadar ise 24 ay vade imkanıyla emekli kredisi sunuluyor. İş Bankası müşterisi olan ve maaşını bankaya taşıyan emekliler, bu düşük faizli krediye de başvuru yapma şansına sahip olacaklar.

 

Kampanyanın Süresi ve Şartları

İş Bankası'nın sunduğu bu kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli olacak. Emeklilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için son başvuru tarihini kaçırmamaları gerekiyor. 7/24 ödeme yapabilen İş Bankası, hafta sonu da dahil olmak üzere, bu promosyon kampanyasını emeklilere sunmaktan mutluluk duyuyor.

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