Emekliye Oransal Zam Geliyor!

Emekliye Oransal Zam Geliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-01-2024 19:38

Türkiye'de emekliler, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 7 bin 500 lira emekli maaşının ardından dolar kuru ve enflasyonun etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. 5 Nisan'da 19 lira 25 kuruş olan dolar kuru, bugün itibariyle 30 liraya yükselerek emeklilerin alım gücünü ciddi şekilde azalttı. Fox Haber'in verilerine göre, geçen 9 ay içinde emeklilerin yaşadığı kayıp 139 doları buldu, bu da Türk Lirası karşılığında 4 bin 127 lira demek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre, emeklilere yapılacak zam oranı konusunda çalışmalar sürerken, emekliler ise memur emeklileri ile aralarındaki 12 puanlık zam farkının kapatılıp kapatılmayacağını ve kök maaşın artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı beklerken, enflasyonun etkisiyle alım güçlerinin önemli ölçüde eridiğini ifade ediyor.

Ocak ayında açıklanan yüzde 36,57'lik enflasyon farkı, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin refah payı beklentisini artırdı. 5 Nisan'dan bu yana emeklilerin alım gücü, TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre yüzde 41,97 oranında eridi, ve emeklinin alım gücü 4 bin 353 TL'ye düştü. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının artırılması için mecliste yasal düzenleme gerektiği belirtiliyor.

Ekonominin nabzını tutan uzmanlar, emeklilere yapılacak zam konusunda çeşitli formüller öneriyor. Ekonomi uzmanı Faruk Erdem, SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı konusunda yapılan çalışmaları anlatarak, maliyet hesaplamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtiyor.

Emeklilere yapılacak zam konusundaki belirsizlik devam ederken, 16 Ocak'ta yapılacak kabin toplantısı ve meclisin açılmasıyla birlikte emeklilere ek zam konusu gündeme gelecek. Ekonomist Barış Soydan, yerel seçimlere yönelik ufak adımların atılmaya başlandığını ve emeklilere iyi bir zam yapılacağını düşündüğünü ifade ediyor. Ancak, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği ve anket sonuçlarının da dikkate alınacağı belirtiliyor. Türkiye'deki emekliler, beklenen zammın kendilerini refaha kavuşturup kavuşturmayacağını merakla bekliyor.

Benzer Haberler
Emeklilere Yeni Yılın Hediyesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı Kredi Fırsatları Başlıyor! Emeklilere Yeni Yılın Hediyesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı Kredi Fırsatları Başlıyor!
100 Bin TL İndirimli Araç: Hyundai i20, Elantra, Bayon, Kona Fiyatlarında Son Durum! 100 Bin TL İndirimli Araç: Hyundai i20, Elantra, Bayon, Kona Fiyatlarında Son Durum!
Resmi Gazetede 20:15'de Açıklandı! Emekliye Ek Ödeme 3 Gün Sürecek! Resmi Gazetede 20:15'de Açıklandı! Emekliye Ek Ödeme 3 Gün Sürecek!
O Banka Açıkladı: TC Kimlik Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar Ödeme Alıyor! O Banka Açıkladı: TC Kimlik Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar Ödeme Alıyor!
Her Ay 4190 TL Ödenecek Ama Tek Şart Var: 0,2,4,6,8 Numaralı TC Kimliğinizle Başvurun! Her Ay 4190 TL Ödenecek Ama Tek Şart Var: 0,2,4,6,8 Numaralı TC Kimliğinizle Başvurun!
Yapı Kredi Bankası Akşamdan Başladı! 50 bin TL ve 100 bin TL Arasında Nakit Ödemeler Olacak! Yapı Kredi Bankası Akşamdan Başladı! 50 bin TL ve 100 bin TL Arasında Nakit Ödemeler Olacak!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!
  • 06-01-2024 18:22

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
  • 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!
  • 08-01-2024 11:14

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu
  • 08-01-2024 09:45

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu