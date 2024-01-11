Emekliye Oransal Zam Geliyor!

Türkiye'de emekliler, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 7 bin 500 lira emekli maaşının ardından dolar kuru ve enflasyonun etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. 5 Nisan'da 19 lira 25 kuruş olan dolar kuru, bugün itibariyle 30 liraya yükselerek emeklilerin alım gücünü ciddi şekilde azalttı. Fox Haber'in verilerine göre, geçen 9 ay içinde emeklilerin yaşadığı kayıp 139 doları buldu, bu da Türk Lirası karşılığında 4 bin 127 lira demek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre, emeklilere yapılacak zam oranı konusunda çalışmalar sürerken, emekliler ise memur emeklileri ile aralarındaki 12 puanlık zam farkının kapatılıp kapatılmayacağını ve kök maaşın artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı beklerken, enflasyonun etkisiyle alım güçlerinin önemli ölçüde eridiğini ifade ediyor.

Ocak ayında açıklanan yüzde 36,57'lik enflasyon farkı, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin refah payı beklentisini artırdı. 5 Nisan'dan bu yana emeklilerin alım gücü, TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre yüzde 41,97 oranında eridi, ve emeklinin alım gücü 4 bin 353 TL'ye düştü. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının artırılması için mecliste yasal düzenleme gerektiği belirtiliyor.

Ekonominin nabzını tutan uzmanlar, emeklilere yapılacak zam konusunda çeşitli formüller öneriyor. Ekonomi uzmanı Faruk Erdem, SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı konusunda yapılan çalışmaları anlatarak, maliyet hesaplamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtiyor.

Emeklilere yapılacak zam konusundaki belirsizlik devam ederken, 16 Ocak'ta yapılacak kabin toplantısı ve meclisin açılmasıyla birlikte emeklilere ek zam konusu gündeme gelecek. Ekonomist Barış Soydan, yerel seçimlere yönelik ufak adımların atılmaya başlandığını ve emeklilere iyi bir zam yapılacağını düşündüğünü ifade ediyor. Ancak, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği ve anket sonuçlarının da dikkate alınacağı belirtiliyor. Türkiye'deki emekliler, beklenen zammın kendilerini refaha kavuşturup kavuşturmayacağını merakla bekliyor.