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EMEKLİYE MÜJDELİ HABER Geldi 15.000 TL 25.000 TL Nakit Ödeme+7500 Hesaplarda

Emeklilere yok artık dedirtecek kampanya detayları araştırılıyor.

EMEKLİYE MÜJDELİ HABER Geldi 15.000 TL 25.000 TL Nakit Ödeme+7500 Hesaplarda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-08-2023 17:34

Akbank'ın en sevilen kampanyasında güncelleme geldi. Geçtiğimiz aylarda başlatılan 15.000 TL 25.000 TL faizsiz kredi kampanyası tekrardan startını aldı. Bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinde olan Akbank, zaman zaman düzenlediği kampanyalar ile birlikte acil nakit ihtiyacı olan bireye türlü türlü destekler sunuyor. Özellikle de düzenlediği kredi kampanyaları bir adım önde seyreden ünlü blockchain sistemine hakim banka, geçtiğimiz aylarda düzenlediği kampanyasına ek yeni bir kampanya düzenlemiş bulunuyor. Bu kampanya kapsamında 15.000 TL ile 25.000 TL arasında faizsiz kredi sunacak.  

Yeni tüketici kampanyası kapsamında nakit ihtiyacı olan vatandaşa sunulan bu hizmetten, hak sahibi olan birey geri ödemesini faizsiz ve uzun vade seçenekleri ile seçebilecek. Faiz oranı düştükçe vade sayısı uzayacak. Hem de bu imkanı oturduğunuz yerden hak kazanmanızı sağlayan Akbank gerek mobil uygulamasına girerek gerekse de internet üzerinden başvuru imkanı sağlıyor. 

Akbank politikalarına uygun müşteri olmanız durumunda sunulan ek kredi paketinden faydalanmanız için ilk şart, Akbank müşterisi olmaktan geçiyor. 

Kredi puanı 1220 ve üzeri olan vatandaş bu ödemelere hak kazanıyor.  Düzenlenen kampanya kapsamında 10.000 TL nakit avans olarak sağlanırken geri kalanı ise ihtiyaç kredisi olarak verilebiliyor. Toplamda 25.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz Akbank faizsiz kredi imkanından faydalanmak için hemen Akbank hesabı açmanız gerekmektedir. 

EMEKLİLER DE FAYDALANABİLİYOR

Akbank faizsiz krediden faydalanmak için emekli bireylerin yapması gereken ise emekli maaşını taşımak olarak biliniyor. İlk defa Akbank müşterisi olacak olan emekli, ayrıyeten emekli promosyonundan da faydalanabiliyor. 

 

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