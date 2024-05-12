Emekliye müjdeli haber, Devlet destekli 15000 TL Hesaplarda!

Devlet destekli emekliler için yapılan yeni nakit kampanyasında emekli maaşlarını alanlar için uygun faizle 3 kamu Bankası destek verecek. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli olması ve emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alması durumunda, Nakit kredi işlemleriniz hemen aynı gün içinde sizlere verilecektir.

Emekliler için verilecek olan 15000 TL kredi, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak sunuluyor. Acil para ihtiyacı olan kişiler, banka şartlarına uygunsa, hemen Kredi mobil uygulama üzerinden de verilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 15000 TL kredi için başvurular yapabileceklerdir. 3 kamu Bankası üzerinden kredi almak için, bankadan maaş alanlar başvurusunu banka şubelerinden veya banka mobil uygulaması üzerinden de alabilirler. Banka şubeleri üzerinden kredi almak için, belirlenen politikalara uygun olan emekliler, 15000 TL kredi için devlet destekli düşük faizlerle kredi kullanacaklardır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişi sadece başvurusu için Ziraat Bankası tercih etmelidir.