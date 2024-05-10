Emekliye Müjde! Başvuru Yapan 11000 TL Alacak! Maaş Alan Emeklileri İlgilendiren Haber Geldi!  

Emekliye Müjde! Başvuru Yapan 11000 TL Alacak! Maaş Alan Emeklileri İlgilendiren Haber Geldi!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 13:31

Son Dakika Açıklandı! Emekli maaşlarını alanlar için uygun faizlerle ödemeler olacak! Son dakika açıklanan yeni haber ile birlikte, emekli maaşlarını Ziraat bankası üzerinden alanlar nakit kredi alabileceklerdir. Başvuru şartlarına uygun olanlar, başvuru yaparak 11000 TL kredi alabilir ve bu krediyi 36 ay vadeye kadar bölebileceklerdir.  

EMEKLİYE MÜJDE GELDİ 

Emekli maaşlarını alanlar için yapılan bu yeni duyuruda, Nakit kredi alacak olan kişiler başvuru yaparak hemen işlem yapabilecek. 

Ziraat bankası hesabınızın olması durumunda kredi başvurunuzu bankaya gitmeden de hemen yapabilirsiniz. Ziraat Mobil internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurunuzu yaparsanız hemen hesabınıza yatacak olan tutarı görebilirsiniz. Kredi notunuz uygun ise başvurunuzu da hemen hesaba atabileceksiniz.  

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