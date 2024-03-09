Emekliye müjde! ATM kartınıza 20.000 TL ödeme

Garanti Bankası, maaş alan emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla bir kez daha öncü bir adım atıyor. Artık ATM kartınıza 20.000 TL ödeme fırsatı sizi bekliyor. Garanti Bankası'nın sunduğu bu özel fırsatla emekliler, ihtiyaç duydukları nakit desteğine kolayca ulaşabilecekler.

Maaş alan emeklilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulan bu hizmetle birlikte, 20.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusu yapabilirler. Üstelik bu kredi için belirlenen vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı da sağlanıyor. 36 ay vade seçeneğiyle, ödemelerinizde esneklik ve rahatlık sağlayabilirsiniz.

Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu bu avantajlardan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Size en yakın Garanti Bankası şubesine veya ATM'ye uğrayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru süreci hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanırken, ihtiyaçlarınıza hızlı çözümler bulabilirsiniz. Bankacılık sektöründeki köklü geçmişiyle güvenilir bir kurum olan Garanti Bankası, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır. Maaş alan emeklilere sağladığı bu özel fırsatla birlikte, finansal güvencenizi daha da sağlamlaştırabilir ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.