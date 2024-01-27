Emekliye Müjde: 5000 TL Ek Para Alanlara 50.000 TL Daha Ödenecek

Emekliye Müjde: 5000 TL Ek Para Alanlara 50.000 TL Daha Ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2024 13:25

Yaşamın sonbaharında, emeklilik hayali kuranlara müjde! Halkbank, Ocak ayında başlattığı yenilikçi kampanya ile emekli olan vatandaşlara büyük bir finansal destek sunuyor. Sadece resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu kampanya, emeklilere 40.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayarak, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Detaylar, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Emeklilere Özel Kredi: 40.000 TL ve Daha Fazlası!

Halkbank'ın Ocak ayında başlattığı bu özel kampanya kapsamında, emekli vatandaşlar 40.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı elde ediyorlar. 2024 Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya, emeklilere maddi rahatlama sağlamayı hedefliyor. Kampanya, düşük faiz oranları ile emeklilerin dikkatini çekiyor. Emekli vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi ödeme planı ile kredilerini geri ödeyebilecekleri gibi, ayrıca 5.000 TL artı para ödemesinden de faydalanabilecekler. Bu esnek geri ödeme seçenekleri, emeklilere maliyetlerini planlama konusunda büyük bir avantaj sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını Halkbank'tan almaları veya emekli maaşlarını ilk defa Halkbank şubesine taşımaları şartını yerine getirmelidir. Başvuru yapmak isteyenler, en yakın Halkbank şubesine giderek işlemlerini kolayca tamamlayabilirler.

Ek 5.000 TL Artı Para Nasıl Alınır?

Emekli vatandaşlar, 40.000 TL kredi ödemesine ek olarak 5.000 TL artı para ödemesinden de faydalanabilirler. Bu avantajdan yararlanmak için ise emekli maaşlarını Halkbank'tan almaları veya ilk defa Halkbank şubesine taşımaları yeterlidir. Bu ek ödeme, emeklilere beklenmedik harcamalar için önemli bir destek sağlamaktadır. Emekli vatandaşlar, 40.000 TL kredi almanın yanı sıra, ek 5.000 TL artı parayı da dilimleyerek 12 taksitle geri ödeyebilirler. Bu esnek ödeme seçenekleri, emeklilere maliyetlerini planlama ve daha rahat bir geri ödeme süreci sunma imkanı sağlamaktadır.

Benzer Haberler
PTT Emeklilere Desteklere Devam Edecek: 10-80 Bin TL Arasında Nakit Ödemeler İçin Duyuru Yapıldı! PTT Emeklilere Desteklere Devam Edecek: 10-80 Bin TL Arasında Nakit Ödemeler İçin Duyuru Yapıldı!
TBMM geçti: Emeklilere yeni zam oldu! TBMM geçti: Emeklilere yeni zam oldu!
Haftanın Ekonomik Özeti: BIST 100 Değer Kazandı, Altın Fiyatları Geriledi, Dolar ve Euro Yükseldi! Haftanın Ekonomik Özeti: BIST 100 Değer Kazandı, Altın Fiyatları Geriledi, Dolar ve Euro Yükseldi!
İŞ bankası açıkladı! Faizsiz destek miktarı ay sonuna kadar yükseldi! 20 bin TL faizsiz kredi alın! İŞ bankası açıkladı! Faizsiz destek miktarı ay sonuna kadar yükseldi! 20 bin TL faizsiz kredi alın!
Resmi gazetede açıklanan emekli haberi: Emekliye ek ödeme verileceği açıklandı! Iban numarasına yatacak Resmi gazetede açıklanan emekli haberi: Emekliye ek ödeme verileceği açıklandı! Iban numarasına yatacak
Cumhurbaşkanı Devam Dedi: 27-29 Ocak Arasında Emekliye Ödemeler Olacak, 16 Milyon Emekli Yararlanacak! Cumhurbaşkanı Devam Dedi: 27-29 Ocak Arasında Emekliye Ödemeler Olacak, 16 Milyon Emekli Yararlanacak!
ÇOK OKUNANLAR
Edis'e iç çamaşırı fırlattılar!
  • 23-01-2024 10:32

Edis'e iç çamaşırı fırlattılar!

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!
  • 26-01-2024 18:33

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!

Kızıl Goncalar'ın 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
  • 23-01-2024 12:06

Kızıl Goncalar'ın 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!

Fahriye Evcen'in kayak stili
  • 25-01-2024 10:47

Fahriye Evcen'in kayak stili

Melisa Aslı Pamuk, Paris sokaklarında... Tarzı olay oldu!
  • 23-01-2024 11:03

Melisa Aslı Pamuk, Paris sokaklarında... Tarzı olay oldu!