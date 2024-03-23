Emekliye müjde! 28 Mart tarihine kadar hesabınızı kontrol edin!

Emekliye müjde! 28 Mart tarihine kadar hesabınızı kontrol edin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 19:52

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri için beklenen tarih nihayet açıklandı. Emekli promosyonları ne zaman hesaplara yatacak ve ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri sevindirecek bir açıklamayla beklenen promosyon ödemesinin tarihini duyurdu. Bakan Işıkhan, bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek promosyon güncelleme başvurularının pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacağını ve 28 Mart’a kadar emeklilerin promosyonlarının hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Emeklilere yönelik promosyon miktarı da açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere yatacak olan miktar 8 bin ile 12 bin lira arasında değişecek. Bu miktar, emeklilerin almakta olduğu aylık tutara bağlı olarak belirlenecek.

Bakan Işıkhan, emeklilere yapılan banka promosyonlarının 2017 yılında başlatıldığını hatırlatarak, bu ödemelerin belirli bir süre devam ettiğini vurguladı. Bu açıklama, emeklilerin promosyonlardan daha önce de faydalandığını ve bu desteğin devam edeceğini gösteriyor.

Emekliler için önemli bir maddi destek olan promosyon ödemelerinin belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak olması, emeklilerin mali durumunu rahatlatacak ve beklenen desteği sağlayacak. Bu gelişme, emeklilerin ve ailelerinin geleceklerini daha umutlu şekilde planlamalarını sağlayacak.

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