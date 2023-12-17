Emekliye Maaşı Kadar Promosyon Fırsatı! Ay Sonuna Kadar 7500 TL Ek Ödeme!

İş Bankası, Aralık ayında emeklilere yönelik özel bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklileri, emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyarak ya da bankayı tercih ederek 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi alma fırsatına sahip oluyorlar. Bankaya gelen emekliler, 10 bin TL ve üzeri maaş almaları durumunda üst limite ulaşabilecekler.

31 Aralık'a Kadar 7500 TL Promosyon!

Kampanya, 1 Kasım 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olup, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. İş Bankası'nı tercih eden emekliler bu avantajlı promosyondan yararlanabiliyor. EYT emeklilerinin de promosyon kampanyası kapsamında ödeme alabileceğini belirtelim. İş Bankası'nın çeşitli kanalları aracılığı ile başvuru yaparak sizler de ödemenizi hızlı şekilde alabilirsiniz. 3 yıl boyunca taahhüt edilmesi ve maaşınızı aynı bankadan almanız gerekecektir.

EYT Emeklisi Başvuru Yapabilir mi?

EYT emeklileri de İş Bankası'na promosyon ödemesi alabilmek için başvuru yapabilir. Özel bankaların ödediği miktarlar kamu bankalarına göre daha yüksek oluyor. Ancak her bankanın kendisine göre farklı bir avantajı olduğu için değerlendirme siz emeklilere kalmış. İş Bankası'nın bu kampanyası, emeklilerin maaşlarını daha avantajlı koşullarla yönetmelerine olanak tanıyor. Emekliler, İş Bankası'nda maaş hesaplarını açarak, bu özel promosyon ödemesinden faydalanma imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca, İş Bankası'nın sunduğu bu kampanya çerçevesinde, Maximum Kart ve ek kartları için herhangi bir ücret ödenmiyor. Bu sayede emekliler, Maximum Kart'ın sunduğu ayrıcalıklardan ve avantajlardan da yararlanabiliyorlar. Kampanyada emeklilere İş Bankası'nın emeklilere sunduğu değeri gösteriyor ve emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. İş Bankası'nın bu kampanyası, emekliler için maaş yönetimlerini daha avantajlı ve kolay bir hale getirerek, ekonomik olarak onlara destek olmayı hedefliyor.