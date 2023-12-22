Emekliye Kapılar Açıldı: 31 Aralık'a Kadar Ödemeler Tamamlanacak!

Bankaların emekliye vereceği nakit promosyonla birlikte kredi ve kredi kartı avantajları da belli oldu.

Emekliye Kapılar Açıldı: 31 Aralık'a Kadar Ödemeler Tamamlanacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 09:50

Emekliye ödenecek promosyon ve kredilerde artış sağlandı. Faizler düşürüldü. Bankalar, emeklilere yönelik olarak sundukları promosyon ödemelerini güncelliyor. Bu promosyonlar genellikle emeklilerin aylık gelirlerine göre değişiyor ve ek avantajlar sunuyor. İşte bazı önde gelen bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

İş Bankası

  • Kampanya Süresi: 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023
  • Promosyon Miktarı: 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi
  • Ekstra Avantajlar: Maximum Kart ve ek kartları için aidatsız kullanım

Garanti BBVA

  • Kampanya Süresi: 1-31 Aralık 2023
  • Ekstra Bonus: Kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus, mobil üzerinden maaş taşıma talimatı verenlere 500 TL ve üzeri harcamalara 1.500 TL ek bonus

TEB

  • Promosyon Miktarı: 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri
  • Not: Promosyonlar emeklilerin aylık maaş miktarlarına bağlı olarak değişiyor

Şekerbank

  • Promosyon Miktarı: 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar
  • Ekstra İmkanlar: Eve teslim maaş, şubede işlem önceliği

ING

  • Promosyon Miktarı: 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar
  • Ek Avantajlar: Promosyonun yanı sıra sunulan ek avantajlar

Denizbank

  • Promosyon Miktarı: Aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar

QNB Finansbank

  • Promosyon Miktarı: 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar
  • Kredi Kartı Avantajları: Kredi kartı kullanımında indirimler

Akbank

  • Kampanya Süresi: 1-31 Aralık 2023
  • Promosyon Miktarı: 10.000 TL'ye varan promosyon
  • Ekstra Ödül: Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak yeni otomatik fatura ödeme talimatları için 400 TL chip-para, toplamda 2.000 TL chip-para ve 12.000 TL ödül fırsatı

Yapı Kredi

  • Promosyon Miktarı: 9.000 TL'ye varan emekli promosyonları

Bu promosyonlar, emekliler için ek gelir kaynağı oluşturmanın yanı sıra, kredi kartları ve diğer bankacılık hizmetlerinde sağladığı avantajlarla da öne çıkıyor. Emekliler için sunulan bu çeşitlilik, onların finansal ihtiyaçlarını daha geniş bir yelpazede karşılamalarına olanak tanıyor. Emekliler, bu promosyonları değerlendirirken bankaların sunduğu avantajları ve koşulları dikkatlice incelemeli ve kendi ihtiyaçlarına en uygun teklifi seçmelidir.

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