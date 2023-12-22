Emekliye Kapılar Açıldı: 31 Aralık'a Kadar Ödemeler Tamamlanacak!

Emekliye ödenecek promosyon ve kredilerde artış sağlandı. Faizler düşürüldü. Bankalar, emeklilere yönelik olarak sundukları promosyon ödemelerini güncelliyor. Bu promosyonlar genellikle emeklilerin aylık gelirlerine göre değişiyor ve ek avantajlar sunuyor. İşte bazı önde gelen bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar ve özellikleri aşağıdaki gibidir.
İş Bankası
- Kampanya Süresi: 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023
- Promosyon Miktarı: 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi
- Ekstra Avantajlar: Maximum Kart ve ek kartları için aidatsız kullanım
Garanti BBVA
- Kampanya Süresi: 1-31 Aralık 2023
- Ekstra Bonus: Kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus, mobil üzerinden maaş taşıma talimatı verenlere 500 TL ve üzeri harcamalara 1.500 TL ek bonus
TEB
- Promosyon Miktarı: 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri
- Not: Promosyonlar emeklilerin aylık maaş miktarlarına bağlı olarak değişiyor
Şekerbank
- Promosyon Miktarı: 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar
- Ekstra İmkanlar: Eve teslim maaş, şubede işlem önceliği
ING
- Promosyon Miktarı: 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar
- Ek Avantajlar: Promosyonun yanı sıra sunulan ek avantajlar
Denizbank
- Promosyon Miktarı: Aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar
QNB Finansbank
- Promosyon Miktarı: 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar
- Kredi Kartı Avantajları: Kredi kartı kullanımında indirimler
Akbank
- Kampanya Süresi: 1-31 Aralık 2023
- Promosyon Miktarı: 10.000 TL'ye varan promosyon
- Ekstra Ödül: Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak yeni otomatik fatura ödeme talimatları için 400 TL chip-para, toplamda 2.000 TL chip-para ve 12.000 TL ödül fırsatı
Yapı Kredi
- Promosyon Miktarı: 9.000 TL'ye varan emekli promosyonları
Bu promosyonlar, emekliler için ek gelir kaynağı oluşturmanın yanı sıra, kredi kartları ve diğer bankacılık hizmetlerinde sağladığı avantajlarla da öne çıkıyor. Emekliler için sunulan bu çeşitlilik, onların finansal ihtiyaçlarını daha geniş bir yelpazede karşılamalarına olanak tanıyor. Emekliler, bu promosyonları değerlendirirken bankaların sunduğu avantajları ve koşulları dikkatlice incelemeli ve kendi ihtiyaçlarına en uygun teklifi seçmelidir.