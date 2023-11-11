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Emekliye ilaç olacak maaşa ek ödeme: Pazartesi günü 10.00’da 10.000 TL yatacak

Emeklilik hayatına yeni bir soluk getiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı onayıyla, maaşa ek olarak sunulan 10000 TL'lik ek ödeme, emekliler için ciddi bir rahatlama imkanı sunuyor.

Emekliye ilaç olacak maaşa ek ödeme: Pazartesi günü 10.00’da 10.000 TL yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-11-2023 09:11

Bu haber, milyonlarca emekli vatandaş için sevinç kaynağı oldu. Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla tüm emeklilerin IBAN numaralarına bu ek ödeme yatırılacak. Bu ödeme, SSK, Bağ-Kur, memur ve EYT emeklisi olmak üzere 15 milyon vatandaşı kapsıyor.

Yeni Zam Oranlarını Bekleyen Emeklilere Müjde

Yılbaşını bekleyerek yeni zam oranlarını öğrenmeye hazırlanan milyonlarca emekli için, ek ödeme duyuruları devam ediyor. Kasım ayının ortasına doğru ilerlerken, bankalardan gelen yeni promosyon açıklamaları, emeklilerin yüzünü güldürüyor. Yapı Kredi Bankası, emekli vatandaşlara yönelik özel bir duyuru yaparak, bu promosyonun detaylarını paylaştı. 4A, 4B, 4C emeklilerine yarın sabah itibarıyla tam 10000 TL ödeme yapılacak.

Yapı Kredi Emekli Promosyon Miktarı Güncellendi

Yapı Kredi Bankası, SSK, Bağ-Kur, memur ve EYT emeklilerine yönelik olarak sunduğu promosyon miktarını 10000 TL'ye yükseltti. Emekliler, sadece 3 yıl maaş taahhüdü vererek bu ödemeden faydalanabilecek. Ekstra bir koşul aramayan banka, başvuruyu takip eden 3 gün içinde ödemeyi emeklinin IBAN numarasına yapacak.

Yapı Kredi Emekli Promosyon Başvurusu

Yapı Kredi Bankası'ndan emekli promosyonu almak isteyen emekliler için başvuru süreci oldukça kolay. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan, dijital bankacılık kanalları üzerinden maaş taşıma işlemleri gerçekleştirilebilecek. Şubeye gitmek isteyen emekliler ise T.C. kimlik kartları ile başvuru yapabilirler.

Yapı Kredi'nin Promosyon Kampanyası Kasım Ayı Sonuna Kadar Geçerli

Yapı Kredi Bankası, güncel emekli promosyon ücretlerini ve başvuru tarihlerini açıkladı. Bankanın yeni promosyon kampanyası, 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan emekliler, 10.000 TL ek ödemenin yanı sıra, ücretsiz havale ve EFT imkanlarından ve düşük faizli emekli kredisi fırsatlarından da yararlanabilecek.

 

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