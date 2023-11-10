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Emekliye hızır gibi yetişen ek ödeme: Haftasonu 09.00’dan sonra 19000 TL yatacak

Yapı Kredi Bankası, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi gibi tüm emekliler için ek ödeme fırsatları sunmaktadır. Kasım ayı ortalarında Yapı Kredi Bankası, emeklilere yönelik yeni bir promosyon açıklaması yapmıştır. Bu açıklamaya göre, banka emeklilere maaş taşıma karşılığında yüksek bir promosyon ödemesi yapmaktadır.

Emekliye hızır gibi yetişen ek ödeme: Haftasonu 09.00’dan sonra 19000 TL yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 16:44

 

Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon miktarı 19.000 TL olarak güncellenmiştir. Emekliler, sadece 3 yıllığına maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıma taahhüdü vererek bu promosyondan faydalanabilirler. Banka, ek koşul aramadan başvuruyu takip eden 3 gün içinde emeklinin IBAN numarasına ödeme yapmaktadır.

Başvuru işlemleri oldukça kolaydır. Emekliler, banka şubesine gitmeden dijital bankacılık kanalları aracılığıyla maaş taşıma başvurusu yapabilirler. Ayrıca, şubeye gitmek isteyen emeklilerin sadece T.C. kimlik kartı ile başvuru yapmaları yeterlidir. Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon kampanyası 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan emekliler, 19.000 TL ek ödeme avantajının yanı sıra ücretsiz havale ve EFT işlemleri ile düşük faizli emekli kredisi gibi fırsatları da değerlendirebilirler.

Bu promosyon, emeklilere maaşlarını daha avantajlı bir şekilde yönetme fırsatı sunmaktadır. Emekliler, Yapı Kredi Bankası'nın bu promosyonundan faydalanarak ekonomik olarak daha rahat bir dönem geçirebilirler.

Yapı Kredi Bankası, şimdiki emeklilere yönelik çeşitli finansal fırsatlar sunarak onları desteklemeye devam ediyor. Şu anda sunulan bir promosyonla, emeklilere ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. Bu promosyon kapsamında emekliler, 9.000 TL'ye kadar ek ödeme alma şansına sahipler. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası, emeklilere özel olarak 3 ay erteleme imkanıyla 10.000 TL sunan bir kredi ürünü de veriyor. Bu kredi ürünü, %4,79 faiz oranıyla sunuluyor ve aylık taksitleri 702,54 TL olarak belirlenmiş. Toplam ödeme ise 25.348,94 TL olarak hesaplanıyor.

Bu finansal fırsatlar, emeklilerin mali durumlarını daha iyi yönetmelerine ve ekonomik anlamda daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu bu fırsatlar, emeklilerin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler sunmayı hedeflemektedir. Emekliler, bu fırsatları değerlendirmek ve daha fazla bilgi almak için Yapı Kredi Bankası şubesine başvurabilirler. Bu fırsatlar, emeklilerin mali planlarını daha iyi şekillendirmelerine yardımcı olabilir.

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