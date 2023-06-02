Emekliye Haziran ayı müjdesi mest etti! Ek ödeme için Cumhurbaşkanı talimatı verdi! TC numaranıza göre para alacaksınız

TC numaranıza göre para alacaksınız. Emekliye Haziran ayı müjdesi mest etti! Ek ödeme için Cumhurbaşkanı talimatı verdi- Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli müşterilere ek ödemeler yapılacak. Emekli olan kişiler, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaşlarını alarak başvurularını yapabilecek ve onaylanan tutarları nakit olarak hesaplarına yatırabilecekler.

Bu kampanya, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş hesabı bulunan tüm vatandaşları kapsıyor. Nakit kredi kullanmak isteyen emeklilere 50.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlanacak. Bu kampanya ile emeklilerin nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde çözüm sunulması hedefleniyor.

Önceden bu bankaların kredi kampanyasından faydalanarak nakit kullanan kişilere ise hemen aynı gün içinde ödemeler yapılıyor ve 36 ay vadeli olarak işlem gerçekleştiriliyor. Daha önce kredi kullanıp düzenli ödemelerini yapan vatandaşlar, emekli maaşlarına göre 50.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler ve bu ödemeler sorgusuz sualsiz hesaplarına yatırılır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyalar kapsamında, kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Başvuruları cep telefonu üzerinden de gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, özellikle internet bankacılığı uygulamalarını kullanan tüm vatandaşlar aynı gün içinde işlemlerini tamamlar.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, başvurularını yaparak bu kampanyalar aracılığıyla destek kredilerinden faydalanabilecekler. Kredi işlemleri ise hemen aynı gün içinde sonuçlanır.

50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmeleri gerekir.

Bu kampanyalar, emekli maaşı alan vatandaşlara nakit ihtiyaçlarını karşılamada hızlı ve kolay bir çözüm sunmayı amaçlar.