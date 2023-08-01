Emekliye Göbek Attıracak Ödeme Sabah 09.05'de IBAN'a Bakın! Maaşa Ek 7500+1000 TL Hesaplarda

Garanti Bankası da emekliye özel kampanyalar sunma yolunda ilerliyor. Emekliye özel promosyon ödemelerinin yanı sıra Garanti Bankası 1000 TL kampanyasından emekli dahil her birey faydalanabiliyor. Geçtiğimiz ay başında başlayan Garanti Bankası 1000 TL hediye para kampanyası için sadece 5 gün kaldı. 31 Temmuz da kampanya sona eriyor. Temmuz ayında emekliye yapılan zam sonrasında promosyon ödemelerinin de yükselip yükselmeyeceği merakla araştırılıyordu. Emekli, zamlı maaşa ek zamlı promosyon ödemesi alabilmek için bankaların kampanyalarını sunmasını bekliyordu. Emekli maaş zammı sonrasında merakla emekli promosyonlarının güncel rakamları araştırılmaktaydı. Kimi banka zamlı emekli promosyonu ödemesi yaparken, kimi banka da emekli promosyon ödemelerini stabil olarak bırakmıştı. Ancak emekli zammı sonrasında maaş aralığı yükselen vatandaşın promosyonunda da artış mevcuttu. Hal bu iken ister promosyon alsın, isterse de almasın, bir üst sıradan promosyon ödemesi almak isteyen emekli, imza yenileyeceğe benziyor.

Garanti Bankası 7500 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Bu promosyona ek olarak bir de 1000 TL kampanyası emeklinin cebine 8500 TL para girmesini sağlıyor. Maaşı 3500 TL ve altında olan vatandaşlara 4500 TL, 3500 TL ile 7500 TL arasında maaş alanlara 5250 TL, 7500 TL ile 10000 TL arasında maaş alanlara 6750 TL ve 10000 TL ve üzeri maaş alanlara 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Öte yandan Garanti Bankası yeni müşteri kampanyası kapsamında tam 1000 TL ek ödeme yapıyor. Kampanya ile alakalı olarak bankanın resmi internet sitesinde ''Garanti BBVA Mobil’den şubeye gitmeden müşterimiz olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapın, başvurunuz onaylandığında 1000 TL harcamanıza 1000 TL bonus kazanın.'' açıklaması bulunuyor.

Garanti mobil bankacılık üzerinden kaydını oluşturup, müşteri görüşmesi sağlayan emekli, bireysel hesabının tanımlanması ile birlikte bir çok avantajdan faydalanabiliyor.

1-31 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip ilk kez Garanti BBVA'lı olan* ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan müşterilerimiz, ilgili kartlarıyla 20 Ağustos'a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacaktır.

Kazanılan bonuslar ise 27 Ağustos – 27 Eylül 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek iken, kullanılmayan bonuslar ise 28 Eylül 2023 tarihinde geri alınacak.