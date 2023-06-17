  • 17 HAZİRAN Cumartesi 23:26
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Emekliye faizsiz konut kredisinin yolu açıldı! En uygun konut kredisi hangi bankada?

İstikrarlı bir gelire sahip olan emekliler, kolay kredi alması gereken gruplar arasında yer almaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kredi alımında yaş kriterinin ne olduğudur.

Emekliye faizsiz konut kredisinin yolu açıldı! En uygun konut kredisi hangi bankada?
Yayın Tarihi : 2023-06-17 23:10

En uygun konut kredisi hangi bankada? Emekliye faizsiz konut kredisinin yolu açıldı-  Çalışma hayatını tamamlamış ve huzurlu bir yaşam sürmek isteyen emekliler için çeşitli fırsatlar sunulmaktadır. Bankalar bu noktada çeşitli kampanyalar düzenlemekte ve uygun kredi imkanları sağlamaktadır. Ev sahibi olmak, emekliler için ve çalışanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu alanda uygun kredi seçenekleri sunan bankalar arasında ciddi bir rekabet olduğunu söylemek mümkündür. Böylece bütçenizi zorlamadan ev sahibi olabilme şansına sahip olursunuz!

EMEKLİLER İÇİN EN İYİ KONUT KREDİSİ

İstikrarlı bir gelire sahip olan emekliler, kolay kredi alması gereken gruplar arasında yer almaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kredi alımında yaş kriterinin ne olduğudur. Birçok banka yaşa odaklanmaktadır. Faizsiz seçeneklerin sunuluyor olması da cazibeyi artırmaktadır. Halkbank, İş Bankası, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, ING, Garanti Bankası gibi kamu ve özel bankalar, emekliler için çeşitli alternatifler sunmaktadır. Bankalar, kampanya süreci içinde yapılan başvuruları değerlendirmekte ve koşulları uygun olanlara kredi vermektedir. Normal şartlarda bu kredi desteği bulunmamaktadır.

EMEKLİLER İÇİN KONUT KREDİSİNİN AVANTAJLARI

Her yaşta insanın bir ev hayali olabilir. Ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, bu hayali gerçekleştirmek için bankalardan kredi çekmek sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Seçim yaparken dikkat edilen noktaların başında ise faiz oranları gelmektedir. Müşteriler, bu oranları karşılaştırarak tercih yapmaktadır.

Emekli olan kişilerin bu kredilerden faydalanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bankanın talep ettiği yaş sınırının altında olmak, aylık olarak ödenecek taksitlerin maaşın toplamının yüzde yetmişinden fazla olmaması ve ipotek karşılığı işlemlerde eşin rızasının alınması bu şartlardan bazılarıdır. Ayrıca, eğer emekli bir kişi bir yerde çalışmayı sürdürüyorsa, bunu resmi olarak beyan etmelidir.

Benzer Haberler
An itibariyle başladı! 19-20-21-22 ve 23 Haziran'da TC Sonu 6 numara olan kişilere 28.000 TL ödenecek An itibariyle başladı! 19-20-21-22 ve 23 Haziran'da TC Sonu 6 numara olan kişilere 28.000 TL ödenecek
O bankalarda faizler düştü! Faiz oranları 0, 91 ve 0,87'ye kadar geriledi O bankalarda faizler düştü! Faiz oranları 0, 91 ve 0,87'ye kadar geriledi
Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
Kurban Bayramı jesti! TC kimlik numaranızı yazarak 3050'ye gönderene 50.000 TL veriliyor! Kurban Bayramı jesti! TC kimlik numaranızı yazarak 3050'ye gönderene 50.000 TL veriliyor!
19 Haziran – 23 Haziran tarihleri arasında Vakıfbank, emekliye ve çalışanlara 105.000 TL ödeme yapacak! 19 Haziran – 23 Haziran tarihleri arasında Vakıfbank, emekliye ve çalışanlara 105.000 TL ödeme yapacak!
Dolar kuru 3 gün sonra tam anlamıyla bu kadar olacak! Merkez Bankası resmen açıkladı! Dolar borcunuz varsa... Dolar kuru 3 gün sonra tam anlamıyla bu kadar olacak! Merkez Bankası resmen açıkladı! Dolar borcunuz varsa...
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Şebnem Dönmez'in elbisesine eleştiri yağdı:
  • 15-06-2023 12:36

Şebnem Dönmez'in elbisesine eleştiri yağdı: "Sen çok güzelsin ama kıyafet olmamış"