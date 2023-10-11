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Emekliye ek ödeme duyurusu yapıldı! SMS ile başvurun

DenizBank'ın emekli maaşı alanlar için düzenlediği ek ödeme kampanyası, emeklilere önemli fırsatlar sunuyor. Kredi puanı endişesi olmadan, uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile emekli maaşı alan vatandaşlar finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Emekliye ek ödeme duyurusu yapıldı! SMS ile başvurun
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 11:31

DenizBank, emekli maaşı alan vatandaşlar için heyecan verici bir ek ödeme kampanyası düzenliyor. Bu kampanya, emekli maaşlarını DenizBank aracılığıyla alan vatandaşlara hızlı sonuçlar ve nakit kredi fırsatları sunmayı hedefliyor. İşte bu kampanyanın detayları:

Emekli Maaşı Alanlar İçin Özel Kampanya

DenizBank'ın başlattığı kampanya, emekli maaşını DenizBank'tan alan vatandaşları hedefliyor. Bu kampanya, emeklilere 36 aya kadar vade seçeneği sunarak banka şubeleri üzerinden işlem yapma imkanı sağlıyor.

Kredi Puanı Şartı Yok!

DenizBank, bu kampanyada kendi bankasından emekli maaşı alanlara özel bir avantaj sunuyor. Eğer emekli maaşınızı DenizBank'tan alıyorsanız, banka kredi puanınıza bakmadan kredi başvurunuz onaylanacak. Bu, emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Başvuru Kolaylığı

DenizBank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi limiti 50,000 TL'ye kadar olan bu kampanya, 36 ay vade seçeneği sunuyor. Daha önce DenizBank'tan emekli kredisi kullanmamış ve kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yapabilirler.

SMS İle Başvuru

Kredi başvurunuzu SMS ile yapmak istiyorsanız, "KREDIM" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı "3280" numarasına göndermeniz yeterli. Gönderilen mesaj sonrasında, banka 5 dakika içerisinde başvurunuzun sonucunu size iletecek ve onaylanan kredi tutarını görebileceksiniz.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ayrıca bankanın resmi internet sitesini kullanabilir veya DenizBank mobil uygulamasını tercih edebilirsiniz. Bankanın internet sitesi, kampanya detayları hakkında size gerekli bilgiyi sunacaktır.

NOT: Kampanyanın detayları için DenizBank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu avantajlardan yararlanarak hayallerinizi gerçekleştirmek artık daha kolay olabilir.

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