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Emekliye 7.500 TL + 1000 TL maaşa ek ödeme yatmaya başladı! Online başvuru yapabilirsiniz

Garanti BBVA, emeklilere özel olarak sunduğu avantajlı promosyon paketiyle dikkat çekiyor. Bu paket, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon, kredi kartı harcamalarında 1.000 TL bonus ve ücretsiz havale/EFT imkanları içeriyor.

Emekliye 7.500 TL + 1000 TL maaşa ek ödeme yatmaya başladı! Online başvuru yapabilirsiniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 08:58

Henüz Garanti BBVA müşterisi olmayanlar, bu fırsatlardan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla müşteri olabilir.

Nakit Promosyon Fırsatları

Garanti BBVA’nın emekli müşterilerine sunduğu nakit promosyon, 7.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu promosyon, emeklilerin banka ile yapacakları anlaşmanın şartlarına ve maaşlarının tutarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kredi Kartı Harcamalarına Bonus

Bu paket kapsamında, Garanti BBVA kredi kartı kullanıcılarına özel 1.000 TL'ye kadar bonus sunuluyor. Bu bonus, kredi kartı ile yapılan harcamalar sonucunda kazanılıyor ve belirli harcama limitlerine ulaşıldığında emekli müşterilere ek avantajlar sağlıyor.

Ücretsiz Havale/EFT İmkanı

Garanti BBVA, emekli müşterilerine sadece nakit promosyon ve bonus fırsatları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ücretsiz havale ve EFT imkanı da sağlıyor. Bu sayede, emekliler finansal işlemlerini kolaylıkla ve ekstra ücret ödemeden gerçekleştirebiliyor.

Garanti BBVA Mobil Üzerinden Müşteri Olma Kolaylığı

Henüz Garanti BBVA müşterisi olmayan emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde müşteri olabilirler. Bu işlemle birlikte, emekli promosyon paketinden hemen yararlanmaya başlamak mümkün.

Promosyon Paketinden Yararlanma Koşulları

Bu promosyon paketinden yararlanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar arasında, Garanti BBVA ile emekli maaşınızı almak için anlaşma yapmak ve belirli bir süre boyunca maaşınızı bu bankadan almaya devam etmek bulunabilir.

Garanti BBVA’nın emekli müşterilerine sunduğu bu avantajlı paket, nakit promosyonlar, kredi kartı bonusları ve ücretsiz finansal işlem imkanları ile dikkat çekiyor. Emekliler, Garanti BBVA Mobil üzerinden kolayca müşteri olup, bu fırsatlardan yararlanabilirler. Bankanın sunduğu bu avantajlı paketler, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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