Advert

Emekliye 5000 TL hangi tarihte, ne zaman verilecek? İşte Cumhuriyet ikramiyesi ödeme takvimi

Emeklilere yönelik yapılan bu ikramiye ödemesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün özel bir şekilde kutlanmasına katkı sağlayacak. Emekliler, bu ödemeyi alarak hem maddi anlamda rahatlayacaklar hem de ülkelerine verdikleri hizmetin değerli olduğunu bir kez daha görecekler. Kasım ayının ilk yarısı için beklenen ödeme, emekliler için güzel bir sürpriz olacak. Detayların netleşmesi ve ödemelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekliye 5000 TL hangi tarihte, ne zaman verilecek? İşte Cumhuriyet ikramiyesi ödeme takvimi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 13:20

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası emeklilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Emeklilerin beklediği müjdeli haber, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız 2023 senesine özel bir ikramiyeyle geldi. Erdoğan, Kasım ayında emeklilere tek seferlik 5 bin liralık bir ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Özel Bir Jest

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağımız bu özel yılda, emekliler için yapılan bu ödeme, hem bir jest hem de bir teşekkür olarak görülüyor. Toplamda 61 milyar lirayı aşan bu ödemenin detayları ve ödeme tarihleri henüz net olarak açıklanmasa da Erdoğan, Kasım ayının ilk yarısını işaret etti.

Emeklilerin Beklentisi: 5 Bin TL İkramiye

Emekliler, uzun yıllar boyunca emek verip çalıştıktan sonra bu özel dönemde Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında 5 bin TL'lik bir ikramiyeyle karşılanacaklar. Bu ödeme, emeklilerin maddi anlamda rahatlamalarına ve bu özel yılı daha keyifli bir şekilde kutlamalarına katkı sağlayacak.

Ödeme Takvimi: Kasım Ayının İlk Yarısı

Emeklilere yönelik bu ikramiye ödemesinin kesin tarihi henüz açıklanmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayının ilk yarısını işaret etti. Bu durumda tahmini ödeme tarihleri 6 ile 10 Kasım arasında olabilir. Detaylar netleştikçe emeklilerin bilgilendirilmesi ve ödemelerin yapılması bekleniyor.

Emeklilerin Fedakarlığı Karşılıksız Kalmayacak

Emekliler, yıllarca ülkeye hizmet etmiş ve çalışmış bireyler olarak bu ödeme, onların fedakarlığının ve emeklerinin değerli olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Yıllarca emek veren ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan emekliler, bu ikramiyeyle teşekkür ediliyor.

Benzer Haberler
Vakıfbank hesabı olanlar Ekim ayına dikkat! Son şans verildi! Vakıfbank hesabı olanlar Ekim ayına dikkat! Son şans verildi!
Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi? Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi?
Görde, duyda inanma! TESLA Ekim ayına özel indirim yapmaya karar verdi! Görde, duyda inanma! TESLA Ekim ayına özel indirim yapmaya karar verdi!
Fotoğraf Sanatçısı Manuel Çıtak Hayata Veda Etti Fotoğraf Sanatçısı Manuel Çıtak Hayata Veda Etti
SGK yaş-gün tablosu kökten değişti! 3600-5000-7200 prim hesabında kartlar yeniden dağıtıldı! SGK yaş-gün tablosu kökten değişti! 3600-5000-7200 prim hesabında kartlar yeniden dağıtıldı!
Emeklilere ara zam yok! Ek ikramiye var! Emeklilere ara zam yok! Ek ikramiye var!
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...
  • 03-10-2023 16:04

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı
  • 03-10-2023 20:20

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı