Emekliye 15000 TL ödeme kararı çıktı! Cumhuriyetin 100. yılına özel yapılacak

Bu kampanya ile emekliler, maaşlarını DenizBank'a taşıyarak hoş bir sürprizle karşılaşabilirler.

Kampanyanın Temel Şartları:

Maaş Tutarı Standart Promosyon 0 - 3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL 3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL 7.500 TL - 9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

Bu standart promosyon ödemeleri, emekli maaşının tutarına göre yapılacaktır. Emekli maaşı alanlar, maaşlarını DenizBank'a taşıyarak bu promosyondan faydalanabilirler.

Promosyon Başvuru Yöntemleri:

Emekli maaşınızı DenizBank'a taşımak için herhangi bir şubeye gitmenize gerek yok. Maaşınızı taşımak ve promosyona başvurmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

MobilDeniz: MobilDeniz uygulamasını kullanarak emekli maaşınızı hızlı bir şekilde DenizBank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusu yapabilirsiniz. e-Devlet Üzerinden: e-Devlet üzerinden banka değiştirme işlemini gerçekleştirerek aynı şekilde promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. İletişim Merkezi: 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezini arayarak da maaşınızı DenizBank'a taşıma işlemini gerçekleştirebilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kampanya Detayları:

Standart Promosyon Kampanyası 01.11.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını DenizBank'a taşımış emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

Promosyon bedeli, taşınan maaşın tutarına göre hesaplanarak peşin olarak hesaba yatırılacaktır.

Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank, kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

Birden fazla emekli maaşı alan müşterilere ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilere, anne veya babasının velayetinde olmayanlara promosyon ödenecektir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için 0850 222 0 800 iletişim merkezi ve tüm DenizBank şubeleri hizmetinizdedir.

Bu kampanya ile ilgili önemli bilgileri içeren haberimizi okuyarak, emekli maaşınızı DenizBank'a taşımanın avantajlarından faydalanabilirsiniz. Eğer daha fazla bilgi edinmek isterseniz, 0850 222 0 800 iletişim merkezi ve DenizBank şubeleri size yardımcı olacaktır.