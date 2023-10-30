Emekliye 10 bin 500 TL, Memura 33 bin 440 TL kök maaş: Memura emekliye %52 EK ZAM!

Bu hesaplamalara göre, Merkez Bankası tarafından açıklanan son rapora dayanarak, yıl sonunda enflasyon oranının %68 olması bekleniyor. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi %40.28 olarak hesaplanmış durumda. Memur ve memur emeklileri için ise beklenti %48.27'ye kadar yükseliyor. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az %40.28 oranında zam alacaklar. Refah payının eklenmesiyle birlikte, maaş zammının Ocak 2024'te %50 civarında olacağı öngörülüyor.

Memur ve memur emeklileri için ise maaş zammı hesaplamalarına toplu sözleşme de dahil ediliyor. Bu kapsamda, 3 aylık enflasyon farkı %31.33 olarak hesaplanırken, toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte maaş zammının %52'yi aşabileceği bildiriliyor.

Bu hesaplamalara göre, Temmuz 2023'te en düşük memur maaşı olan 22 bin TL, yapılacak 11 bin 440 TL'lik zamla birlikte 33 bin 440 TL'ye kadar çıkabilir.

Emekli maaşlarında ise kök maaş hesaplaması önemli bir rol oynuyor. Gelecek zamlar kök maaşa uygulanacak ve örneğin, kök maaşı 7 bin TL olan bir emeklinin yeni maaşı, %50 zamla birlikte 10 bin 500 TL'ye yükselebilir. Maaş zamları kesin olarak 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte net olarak belirlenecektir. Bu hesaplamalar, memurlar ve emekliler için maaşlarının gelecekteki seyrini gösteriyor ve bekleyiş devam ediyor.

Hazal Ateş'in paylaştığı bu hesaplamalar, gelecekteki maaş zamlarını tahmin etme konusunda bir yol gösterici olarak kabul edilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, enflasyon, ekonomik koşullar ve diğer faktörler zaman içinde değişebilir ve bu da maaş zamlarının sonuçlarını etkileyebilir.

Memurlar ve emekliler için yapılan bu hesaplamalar, kişilerin bütçe planlaması yaparken ve gelecekteki mali durumlarını tahmin ederken faydalı olabilir. Ancak kesin bilgi ve rakamlar, ilgili kamu kurumları tarafından açıklandığında netlik kazanacaktır.

Maaş zamlarıyla ilgili son gelişmeler ve resmi duyurular kamuoyuyla paylaşıldığında, memurlar ve emekliler bu bilgilere daha kesin bir şekilde ulaşabileceklerdir. Bu süreçte ekonomik istikrar ve çalışanların refahı göz önünde bulundurulacaktır.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/milyonlarca-vatandasi-ilgilendiriyor-maas-zamminda-hesap-degisti-iste-ocak-ayindaki-en-dusuk-emekli-ayligi