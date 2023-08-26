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Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi

Emeklilerin cebini dolduracak olan seyyanen zam artışı, ülkedeki KDV artışları ve genel zamlar nedeniyle vatandaşların mağduriyetini giderecek bir çözüm sunamadı. Ancak emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-08-2023 13:46

16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi... Emeklinin cüzdanı para dolacak-  Emeklilerin cebini dolduracak olan seyyanen zam artışı, ülkedeki KDV artışları ve genel zamlar nedeniyle vatandaşların mağduriyetini giderecek bir çözüm sunamadı. Ancak emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Emekli Promosyon Ödemelerinde Yüksek Tutar Müjdesi

 Türkiye'nin büyük ekonomi hacmine sahip bankalarından biri olan Akbank, EYT (Erken Emeklilik) dahil olmak üzere tüm emekli maaşı alan vatandaşlara büyük bütçeli bir promosyon müjdesi verdi. Akbank, Ağustos ayının sonuna kadar tüm emeklilere ulaşacak şekilde toplam 17.000 TL'yi bulan ödeme yapacağını açıkladı.

Promosyon Tutarları Maaşlara Göre:

  • 0 – 3.499 TL maaş alanlara 4.200 TL
  • 3.500 TL – 7.499 TL maaş alanlara 4.850 TL
  • 7.500 TL – 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL
  • 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL

Örneğin, 10.000 TL maaş alan bir emekli, 17.000 TL'lik ödemenin tamamını tek seferde Akbank'tan alabilecek.

Promosyondan Kimler Yararlanabilir

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

Ek Promosyon Fırsatları

Ayrıca kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı sahibi olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca toplamda en az 2.500 TL harcama yapmayı taahhüt ederek 3.000 TL chip-para ve toplamda 10.000 TL ödül kazanma fırsatından yararlanabilecekler.

Kolay Başvuru İmkanı

Üstelik, Akbank'a gitmeden maaşlarını kolayca taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

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