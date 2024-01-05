Emeklinin Beklediği Ocak 2024 Promosyon Listesi Açıklandı! Maaşlardan Önce Promosyonlar Arttı!

2024 yılı Ocak ayında, Garanti BBVA'dan emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber geldi. Garanti BBVA, Ocak 2024 emekli promosyon rakamlarında bir güncellemeye gittiğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli promosyon rakamları şu şekilde belirlendi:

Garanti BBVA'nın Ocak 2024 Emekli Promosyon Kampanyası

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL promosyon, 3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL promosyon, 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL promosyon, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 7.500 TL promosyon sunulmaktadır.

Bu promosyon avantajından yararlanmak için emeklilerin bankanın resmi internet sitesi üzerinden, kampanyaya en son katılım tarihine bakmalısınız. Emeklilerin gelir veya aylıklarını 3 yıl süreyle Garanti BBVA’dan almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Emeklilik promosyonu ödemesi, müşterinin hesabına aktarıldıktan sonra taahhüt süresi başlamaktadır. Promosyon ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde yapılır. Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için, emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Taahhütnamenin imzalanmasının ardından, Garanti BBVA'ya ilk maaşın yatmasını takiben ilk 3 iş günü içinde promosyon ödemesi gerçekleştirilir. Bu ödemeye konu olan maaş için, taahhüt süresi boyunca banka değişikliği yapılamaz. Eğer taahhüt süresi boyunca vefat dışında emekli maaşı kesilirse veya farklı bir kuruma taşınırsa, taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırıldığında, emeklilik promosyonu ilişkisi de sonlandırılır. Bu durumda, kalan taahhüt süresine göre ödenen promosyon tutarı, kıstelyevm yöntemi ile iade edilir. Garanti BBVA'nın bu kampanyası, emekli vatandaşlar için önemli bir finansal avantaj sunarak, emekli maaşlarını bankadan alma kararlarını etkileyebilir. Emekliler için bu promosyon kampanyası, ekonomik açıdan önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir ve finansal planlamalarında dikkate alınması gereken bir unsurdur.