Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasa Değişikliği: Toplu Prim İadesi ve Başvuru Şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasa Değişikliği: Toplu Prim İadesi ve Başvuru Şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasa Değişikliği: Toplu Prim İadesi ve Başvuru Şartları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2023 13:42

Son yıllarda Türkiye'de emeklilik sistemine dair önemli bir değişiklik yaşandı. Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası altında yapılan değişikliklerle emeklilik için öngörülen yaş şartını ortadan kaldırdı. Bu düzenleme, prim gün sayısını dolduramayan ve bu nedenle emekli olamayan vatandaşlara yeni bir umut kapısı açtı. Ancak, şartları karşılayamayanlar için öngörülen bir geri ödeme seçeneği de gündeme geldi.

EYT yasasından faydalanabilmek için emekli prim ödeme gün sayısını dolduramayan kişilerin başvurabileceği bir yol açıldı. Bu kapsamda, primlerini düzenli olarak ödeyip yaş şartını karşılayamayanlar için toplu prim ödemesi imkanı getirildi. Ayrıca, vefat etmiş sigortalıların hak sahipleri ve Bağ-Kur kapsamında vefat edenlerin prim iadeleri için de belirli koşullar belirlendi.

EYT Yasasından Kimler Faydalanabilir?

EYT yasasından faydalanma hakkı, emekli prim ödeme gün sayısını dolduramayan ve bu nedenle emekli olamayan vatandaşlara tanındı. Ayrıca, primlerini düzenli ödemiş ancak vefat etmiş sigortalıların hak sahipleri, toplu ödeme alabiliyorlar. Bağ-Kur kapsamında vefat edenler ise 1780 prim günü ödemiş olmaları şartıyla ödenen primleri toplu olarak iade alabiliyorlar.

Toplu Prim Ödemesi İçin Başvuru Şartları: Toplu prim iadesi alabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuran kişinin emeklilik için gerekli yaş şartını karşılamış olması gerekmektedir. Eğer yaş şartı karşılanmış ancak prim gün sayısında eksiklik varsa veya sigorta süresi tamamlanmadığı için maaş alınamıyorsa, toplu ödeme talebinde bulunmak mümkündür.

Toplu Prim Ödemesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

EYT ile yaş şartını doldurup prim gün sayısını tamamlayamayanlar, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi veya İl Müdürlüklerine giderek ya da yazılı dilekçe ile başvuruda bulunabilirler. Başvurular, ilgili kurumlar tarafından titizlikle incelenmekte ve uygun durumda olanlara toplu prim ödemesi yapılmaktadır.

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