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Emeklilik yaşı 60 ay öne çekildi! Sigorta girişi 2001 - 2002 – 2003 olan SSK ve Bağ-Kurlular için yeni formül silbaştan!

Birçok SSK ve Bağ-Kur çalışanının hayali erken emeklilik. EYT yasası ile milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde etmişti.

Emeklilik yaşı 60 ay öne çekildi! Sigorta girişi 2001 - 2002 – 2003 olan SSK ve Bağ-Kurlular için yeni formül silbaştan!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-06-2023 16:44

Sigorta girişi 2001 - 2002 – 2003 olan SSK ve Bağ-Kurlular için yeni formül silbaştan! Emeklilik yaşı 60 ay öne çekildi-  Birçok SSK ve Bağ-Kur çalışanının hayali erken emeklilik. EYT yasası ile milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde etmişti. Ancak EYT kapsamına girmeyen veya prime takılan vatandaşlar da yeni bir düzenleme bekliyordu. EYT kapsamına girmeyenler için yeni bir emeklilik sistemi geliyor. Bu sistem sayesinde milyonlarca kişiye erken emeklilik hakkı tanınacak. Yeni meclis göreve başladığında ilk işlerinden biri de Erken Emeklilik Yasası'nı TBMM gündemine getirmek olacak. Böylece milyonlarca vatandaş en az 5 yıl daha erken emekli olma imkanına sahip olacak.

Emeklilik yaşı 60 ay öne çekildi! Sigorta girişi 2001 - 2002 – 2003 olan SSK ve Bağ-Kurlular için yeni formül silbaştan!

Yeni Meclis'in göreve başlamasının ardından ekonomik anlamda birçok adım atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Esnaf, çiftçi ve kadınlar bu düzenlemede öncelikli olarak ele alınacak konular arasında yer alıyor. İşte, EYT sonrası gelişmeler!

Emeklilik reformu için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri merak edilen konular arasında bulunuyor. Kademeli ve kısmi emeklilik için şartlar netleşirken, prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için borçlanma süreci de yakından takip ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Esnaf, çiftçi ve kadınlar için düzenlemeler bu konuda öncelikli olarak ele alınacak konular arasında yer alıyor. Peki, yeni emeklilik düzenlemesi neler getirecek? İşte konu hakkında detaylar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." açıklamasını yaptı.

Emeklilik yaşı 60 ay öne çekildi! Sigorta girişi 2001 - 2002 – 2003 olan SSK ve Bağ-Kurlular için yeni formül silbaştan!

Erken emeklilik, çalışma hayatında daha önce emekli olma imkanı sunan bir sistemdir. Peki, erken emekli nasıl olunur? İşte detaylar...

Prim Gün Sayısı: Erken emeklilik için ilk dikkat edilmesi gereken nokta prim gün sayısıdır. SSK ve Bağ-Kur çalışanları için belirlenen prim gün sayılarına göre emeklilik hakkı elde edilir. Bu sayıları tamamlamak önemlidir.

Yaş Şartı: Erken emeklilikte yaş şartı da dikkate alınır. Emeklilik yaşının düşürülmesi durumunda, belirli bir yaşa gelmeden emeklilik hakkı elde edilebilir. Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler bu yaş şartını etkileyebilir.

Özel Meslekler: Bazı meslek grupları, özellikle riskli ve ağır işlerde çalışanlar, erken emeklilik hakkına sahip olabilir. Bu mesleklerde çalışanlar, daha az prim gün sayısıyla emeklilik hakkını elde edebilir.

Sigorta Başlangıcı: Sigorta başlangıcı da erken emeklilik için önemli bir faktördür. Sigorta başlangıcı 2000 ve sonrası olanlar için işe giriş tarihleri öne çekilmiş ve erken emeklilik imkanı sağlanmıştır.

Yasal Düzenlemeler: Yasal düzenlemeler, emeklilik sistemini etkileyen önemli faktörlerdir. Meclis tarafından yapılan düzenlemelerle emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve diğer şartlar değişebilir. Bu nedenle güncel yasal düzenlemeleri takip etmek önemlidir.

Erken emeklilik hakkı elde etmek için yukarıda belirtilen faktörleri dikkate almak ve gerekli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Ancak her bireyin durumu farklı olduğu için emeklilik süreci kişiye özel olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya ilgili emeklilik birimleri ile iletişime geçerek detaylı bilgi almak ve başvuru sürecini takip etmek önemlidir.

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