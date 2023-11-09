Emeklilik sistemi baştan sona değişti! TBMM’den geçti prim ve yaş indirimi ile EYT olmadan erken emeklilik

Bu yeni dönemde gündeme alınan önemli konulardan biri, emeklilik reformu olacak. 2. torba yasa ile birlikte hayata geçirilecek olan bu reform, Türkiye'nin emeklilik sisteminin temelini yeniden şekillendirecek.

TBMM Gündeminde İki Önemli Konu

TBMM'nin açılması ile birlikte gündemde iki önemli konu bulunuyor. Birincisi, toplu sözleşmenin meclisten geçmesi; ikincisi ise erken emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi. İşte bu iki konu, 2. torba yasa ile birlikte yasalaşması bekleniyor. Yeni dönemde, aynı zamanda aile ve gençlik bankası kurulumu gibi birçok reform da gündeme alınacak ve bu konularda da çalışmalar sürdürülmektedir.

Emeklilik Reformu Detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda erken emeklilik düzenlemesine ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmıştır. Bu düzenleme, emeklilik sistemini temelden değiştirerek prim ve yaş indirimi uygulayacak ve bu sayede yaklaşık 1 milyon vatandaş, 48 yaş altı erken emeklilik hakkına sahip olacaktır. Düzenlemenin 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

EYT Yasası ve Bağ-Kur'lular

EYT Yasası ile birçok vatandaş erken emeklilik hakkına sahip olmuştu. Ancak EET yasası ile emekli olamayan ve kapsam dışında kalan milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar, 9000 gün prim şartı nedeniyle emeklilik hayallerini ertelemek zorunda kalmışlardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı emeklilik reformu ile birlikte Bağ-Kur'lu vatandaşlar için de erken emeklilik yolu açılacaktır. Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur ve SGK arasında prim eşitlemesi yapılacak ve böylece EYT'yi kaçıran yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu için erken emeklilik hakkı tanınacaktır.

Meclis'e Sunulan Torba Yasa

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, erken emeklilik düzenlemesi dahil olmak üzere yeni torba yasa üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. TBMM'nin açılması ile birlikte erken emeklilik düzenlemesi Meclis'e getirilecek ve ikinci torba yasa için oylama süreci başlayacaktır. Torba yasada yer alacak diğer maddeler ise aile ve gençlik bankası kurulması ile memur ve emeklinin toplu sözleşme zam oranlarını içerecektir.

Ev Hanımlarına Erken Emeklilik Hakkı

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelerinden biri olan ev hanımlarına erken emeklilik hakkı da çalışmalar arasında yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda da hazırlıklarını sürdürmekte ve ev hanımlarına prim desteğinin de torba yasa ile birlikte Meclis'e geleceği belirtilmektedir.

Emeklilik Reformunun Getirdiği Avantajlar

Emeklilik reformu, Türkiye'deki birçok vatandaş için önemli avantajlar sunmaktadır. Bu reformun getirdiği bazı önemli avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Erken Emeklilik Hakkı

Emeklilik reformu ile birlikte yaklaşık 1 milyon vatandaş, 48 yaş altı erken emeklilik hakkına sahip olacaktır. Bu, emeklilik yaşını beklemek istemeyen ve daha erken bir emeklilik hayali kuranlar için büyük bir fırsattır.

2. Bağ-Kur'lu Vatandaşlar İçin

Bağ-Kur'lu vatandaşlar için 9000 gün prim şartı nedeniyle emeklilik hayalleri uzun süre ertelenmişti. Ancak yeni düzenleme ile Bağ-Kur ve SGK arasında prim eşitlemesi yapılacak ve bu sayede Bağ-Kur'lu vatandaşlar da erken emeklilik hakkına kavuşacaklar.

3. Ev Hanımlarına Prim Desteği

Reform kapsamında, ev hanımlarına prim desteği de gündeme alınmıştır. Bu destek sayesinde ev hanımları da emeklilik hakkı kazanacaklar ve kendi sosyal güvencelerini oluşturabilecekler.

4. Toplu Sözleşme İmkanı

Torba yasada yer alacak olan toplu sözleşme maddesi, memur ve emeklilerin zam oranlarını içerecektir. Bu, kamu çalışanları için olumlu bir gelişmedir ve daha iyi çalışma koşullarını beraberinde getirebilir.