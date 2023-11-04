Emeklilik 7200 prim günüyle ortaya saçılacak: 1.3 milyon şanslı kişi için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, konu hakkında önemli açıklamalarda bulunarak Bağ-Kur’lular için emeklilik yolunun daha erişilebilir hale geleceğini müjdeliyor.

Bağ-Kur Prim Günü Eşitlemesi ve Erken Emeklilik

Bakan Işıkhan, Başkan Erdoğan’ın verdiği direktifler doğrultusunda, Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 bin günden 7.200 güne indirilerek, erken emeklilik için adımların atıldığını ifade ediyor. Bu, Bağ-Kur sigortalılarının, daha az prim günü ile 5 yıl erken emekli olabilmesi anlamına geliyor.

Düzenlemenin Detayları

Yapılacak düzenleme ile:

Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 bin günden 7.200 güne düşecek.

Yaş şartında bir değişiklik olmayacak; kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.

Bu eşitleme sayesinde, Bağ-Kur’lular 1.800 gün daha az prim ödeyerek emekliliğe hak kazanacaklar.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular için yaş şartı aranmaksızın emeklilik imkanı devam ediyor.

Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilik şartları arasındaki fark ortadan kalkacak.

Bu hamle, Bağ-Kur’luların finansal yükünü hafifletecek ve daha önce emeklilik imkanını sunacak. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin bütçe disiplini çerçevesinde gerçekleştirileceğini ve bu sayede sosyal güvenlik sistemine olan güvenin pekiştirileceğini vurguluyor.

Bu düzenlemenin bazı kesimlerden eleştiriler aldığı da göz ardı edilemez. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanların durumlarının netleşmemiş olması, bir belirsizlik yaratıyor. Bunun yanı sıra, prim gün sayısının indirilmesi ile birlikte emekli maaşlarında herhangi bir azalma olup olmayacağı konusu da gündemde yer alıyor.

Bağ-Kur’luların prim gün eşitlemesi ve erken emeklilik haklarına kavuşması için yapılacak düzenleme, hem mecliste hem de sosyal güvenlik kurumları arasında geniş çaplı tartışmaları beraberinde getiriyor. Yapılacak olan bu düzenlemenin yasal süreçleri, uygulama ayrıntıları ve sonrasında ortaya çıkacak finansal sonuçları, Bağ-Kur’lular başta olmak üzere tüm Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendiriyor.

Bağ-Kur’luların Beklentisi

Bağ-Kur sigortalıları tarafından oldukça olumlu karşılanan bu adım, erken emeklilik ve daha düşük prim ödeme gibi imkanlar sunarak, uzun yıllardır süregelen bir beklentinin karşılanmasına yönelik bir umut ışığı olarak görülüyor.