Emeklilerin Zam Heyecanı: İlk Üç Ayın Ardından Ne Kadar Kazanacaklar?

Emeklilerin zam beklentisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla son buldu. Yapılan hesaplamalar, emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkının netleştiğini gösteriyor.

Ocak ayında yapılan zam, yüksek enflasyon nedeniyle hızla erimişti. Bu durum, Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı konusunda büyük merak uyandırmıştı. Ancak TÜİK'ın son verileri, bu merakı giderdi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkı belirlendi. Üç aylık kümülatif artış oranı %15,05 olarak açıklandı. Bu, emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan zam oranını belirledi.

Ancak dikkat çeken bir nokta var: TÜİK'ın açıkladığı enflasyon rakamları ile Emeklilerin ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve Gözetim Vakfı'nın (ENAG) rakamları arasında önemli farklar bulunuyor. Aylık enflasyon oranlarına bakıldığında, TÜİK'ın %3,18'lik rakamı, ENAG'ın %5,68'lik rakamından oldukça farklı. Bu fark, yıllık enflasyon rakamlarında da kendini gösteriyor. TÜİK'ın %68,50 olarak açıkladığı rakam, ENAG'ın %124,63'lük rakamından oldukça uzak.

Emekliler için enflasyon farkının belirlenmesi, maaşlarına yansıyacak olan kök maaşları da etkiliyor. Üç aylık kümülatif artış oranı olan %15,05, Temmuz ayında kök maaşlarda yaşanacak artışı gösteriyor. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emeklileri yakından ilgilendiriyor.

Bununla birlikte, emeklilerin zam beklentisi sadece maaşlarıyla sınırlı değil. Birçok emekli, maaşlarına ek zam talebinde bulunuyor. Ancak bu talepler, promosyon ücretlerine yapılan zamla geçiştiriliyor. Kamu bankaları 12 bin TL'ye kadar ödeme yaparken, özel bankalar ise 15 bin TL ile 18 bin TL arasında değişen ödemeler gerçekleştiriyor.