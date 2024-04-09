Emeklilerin Zam Heyecanı: İlk Üç Ayın Ardından Ne Kadar Kazanacaklar?

Emeklilerin Zam Heyecanı: İlk Üç Ayın Ardından Ne Kadar Kazanacaklar?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 09:02

Emeklilerin zam beklentisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla son buldu. Yapılan hesaplamalar, emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkının netleştiğini gösteriyor.

Ocak ayında yapılan zam, yüksek enflasyon nedeniyle hızla erimişti. Bu durum, Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı konusunda büyük merak uyandırmıştı. Ancak TÜİK'ın son verileri, bu merakı giderdi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkı belirlendi. Üç aylık kümülatif artış oranı %15,05 olarak açıklandı. Bu, emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan zam oranını belirledi.

Ancak dikkat çeken bir nokta var: TÜİK'ın açıkladığı enflasyon rakamları ile Emeklilerin ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve Gözetim Vakfı'nın (ENAG) rakamları arasında önemli farklar bulunuyor. Aylık enflasyon oranlarına bakıldığında, TÜİK'ın %3,18'lik rakamı, ENAG'ın %5,68'lik rakamından oldukça farklı. Bu fark, yıllık enflasyon rakamlarında da kendini gösteriyor. TÜİK'ın %68,50 olarak açıkladığı rakam, ENAG'ın %124,63'lük rakamından oldukça uzak.

Emekliler için enflasyon farkının belirlenmesi, maaşlarına yansıyacak olan kök maaşları da etkiliyor. Üç aylık kümülatif artış oranı olan %15,05, Temmuz ayında kök maaşlarda yaşanacak artışı gösteriyor. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emeklileri yakından ilgilendiriyor.

Bununla birlikte, emeklilerin zam beklentisi sadece maaşlarıyla sınırlı değil. Birçok emekli, maaşlarına ek zam talebinde bulunuyor. Ancak bu talepler, promosyon ücretlerine yapılan zamla geçiştiriliyor. Kamu bankaları 12 bin TL'ye kadar ödeme yaparken, özel bankalar ise 15 bin TL ile 18 bin TL arasında değişen ödemeler gerçekleştiriyor.

Benzer Haberler
Emekliye YENİ Müjde! ATM Kartınız Üzerinden Hesaplara Ödeme! 22.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Olacak! Emekliye YENİ Müjde! ATM Kartınız Üzerinden Hesaplara Ödeme! 22.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Olacak!
Herkese Ödenecek Tutar Belli Oldu! 100.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verileceği Açıklandı! Herkese Ödenecek Tutar Belli Oldu! 100.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verileceği Açıklandı!
Kim Min-Jae, Geri Dönüyor! Son Dakika! Kim Min-Jae, Geri Dönüyor! Son Dakika!
Vakıfbank Maaşın 22 Katına Kadar Kredi Devam Edecek! Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2024! Vakıfbank Maaşın 22 Katına Kadar Kredi Devam Edecek! Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2024!
Denizbank, Bayramdan Sonra Hesabı Olanlar İçin 100.000 TL Hazırladı! Başvuru Nasıl Yapılır? Denizbank, Bayramdan Sonra Hesabı Olanlar İçin 100.000 TL Hazırladı! Başvuru Nasıl Yapılır?
Son Dakika! Emekli Maaşlarını Alacak Olan Kişiler Destek Alacak! 33.000 TL'ye Kadar Hesaplarda Olacak Son Dakika! Emekli Maaşlarını Alacak Olan Kişiler Destek Alacak! 33.000 TL'ye Kadar Hesaplarda Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!
  • 04-04-2024 11:56

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!
  • 03-04-2024 13:13

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'
  • 05-04-2024 17:25

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!
  • 03-04-2024 14:46

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'
  • 05-04-2024 17:14

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'