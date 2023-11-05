Emeklilerin hesaplarına 55.000 TL yatıyor! Ziraat Bankası'ndan emekli paketi!

Sabit gelirleriyle hayatlarını idame ettirmeye çalışan emeklilerimiz için her türlü mali destek büyük önem taşıyor. Bankaların emekli maaş promosyonları bu bağlamda ciddi bir rahatlama sağlasa da, artan yaşam maliyetleri karşısında yeterli olmadığı aşikâr. İşte bu noktada, Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik başlattığı yeni kampanya, finansal destek arayışında olan emeklilerimiz için yeni bir umut ışığı olabilir.

Emekli Vatandaşlar İçin Ziraat Bankası’ndan Cazip Fırsatlar:

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak hazırladığı paket kampanyasını duyurdu. Bu kampanya ile emekli vatandaşlarımıza yüksek maaş promosyonları sunulurken, aynı zamanda düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanma imkânı da sağlanıyor. Kampanyanın detayları, emeklilerimizin finansal yükünü hafifletecek nitelikte tasarlanmış durumda.

Promosyon Ödeme Detayları:

Ziraat Bankası tarafından açıklanan maaş promosyonu tarifesi şu şekilde:

Emekli maaşları 3.500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL,

Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,

Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,

Emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 5.000 TL maaş promosyonu.

Bu promosyon ödemeleri, SGK ile belirlenen asgari tarifeye uygun olarak yapılmakta ve emeklilerimizin hesaplarına doğrudan yatırılmakta.

Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Fırsatı:

Ziraat Bankası'nın kampanyasında maaş promosyonunun yanı sıra sunulan bir diğer avantaj ise uygun faizli ihtiyaç kredisi. Emeklilere özel olarak düzenlenen bu kredi paketi, piyasa şartlarına göre oldukça cazip koşullar içeriyor. Banka, emekli müşterilerine 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sağlarken, 36 ay vadeli bu kredinin aylık taksitleri, emekli maaşlarından kolaylıkla ödenebilecek tutarlarda belirlenmiş. İşte kampanya kapsamında sunulan kredi detayları:

Faiz Oranı: %4,14

Aylık Taksit: 3.171,47 TL

Toplam Ödeme: 114.422,92 TL

Bu kredi paketi sayesinde, anapara ve faiz ödemeleri uzun vadede emekli vatandaşlarımızın bütçesine yayılarak, mali yükleri azaltılmış oluyor.

Toplamda 55.000 TL’ye Varan Nakit Avantajı:

Ziraat Bankası’nın paketi kapsamında emekliler, 5.000 TL’ye kadar maaş promosyonu ve 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi olmak üzere, toplamda 55.000 TL’ye varan bir nakit avantaja sahip oluyorlar. Bu sayede, hem günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekler hem de beklenmedik acil durumlar için bir finansal güvenceye kavuşuyorlar.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Ziraat Bankası'nın bu cazip kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, bankanın resmi internet sitesinden ya da herhangi bir şubesinden detaylı bilgi alabilirler. Kampanyaya katılım ve başvuru koşulları, gerekli belgeler ve diğer tüm süreçler banka tarafından emeklilere açık ve anlaşılır bir şekilde sunuluyor.