Advert

Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi! Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam

Meclis'teydi-  Emeklilerin son dönemde Meclis'e olan ilgisi arttı. Temmuz ayında verilen yüzde 25 zam kararına yönelik itirazların sürmesi, maaşlarda iyileştirme yapılacağı beklentisini güçlendirdi.

Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi! Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-08-2023 13:39

Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam... Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi-  Emeklilerin son dönemde Meclis'e olan ilgisi arttı. Temmuz ayında verilen yüzde 25 zam kararına yönelik itirazların sürmesi, maaşlarda iyileştirme yapılacağı beklentisini güçlendirdi. Emekliler gelecek haberleri merakla beklemeye başladı. İşte konuya dair detaylar:

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı ve hala devam ediyor. Henüz bir karar alınmış değil. Konunun 31 Ağustos'a kadar netleşmesi bekleniyor.

2024-2025 Zam Teklifi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ekim ayının önemine vurgu yaparak zam oranları hakkında bilgi verdi.

Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Müzakerelerin kritik bir noktaya geldiği bu dönemde, hükümetin kamu görevlileri için 2024-2025 dönemi zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.

Bugün hükümet, memur ve memur emeklilerine 2024-2025 zam teklifini sunacak. Bu teklif diğer emekliler için de oldukça önemli çünkü Ekim ayında Meclis açıldığında emeklilere yapılacak iyileştirmenin oranına dair ipuçları verilecek.

En Düşük Emekli Aylığı Hedefleniyor

Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 10.000 TL olması bekleniyordu, ancak gerçekleşmedi.

Ekim ayında en düşük emekli aylığının 10.000 TL'ye tamamlanabileceği düşünülüyor, fakat enflasyon göz önüne alındığında bu rakam düşük kalabilir.

Seyyanen Zam Gündemde

 Kulislerden gelen son haberlere göre, emekliler için memurlara verilen seyyanen zam seçeneği değerlendiriliyor. Ancak memurlara verilen 8.077 TL seyyanen zammın yarısının emeklilere verilmesi gündemde.

Emeklilere yapılacak olan ara zam ile ilgili kararlar, emeklilerin maaşlarına dair beklentileri etkileyecek ve gelecek dönemdeki maddi durumlarını şekillendirecek.

Benzer Haberler
Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi
Pazartesi sabahı bankaya giden emekliye trink 13.000 TL+6.000 TL ödeme var! Pazartesi sabahı bankaya giden emekliye trink 13.000 TL+6.000 TL ödeme var!
1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek 1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek
Son dakika: Halkbank 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak Son dakika: Halkbank 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak
SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak! SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak!
TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu
ÇOK OKUNANLAR
O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin