Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi! Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam

Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam... Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi- Emeklilerin son dönemde Meclis'e olan ilgisi arttı. Temmuz ayında verilen yüzde 25 zam kararına yönelik itirazların sürmesi, maaşlarda iyileştirme yapılacağı beklentisini güçlendirdi. Emekliler gelecek haberleri merakla beklemeye başladı. İşte konuya dair detaylar:

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı ve hala devam ediyor. Henüz bir karar alınmış değil. Konunun 31 Ağustos'a kadar netleşmesi bekleniyor.

2024-2025 Zam Teklifi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ekim ayının önemine vurgu yaparak zam oranları hakkında bilgi verdi.

Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Müzakerelerin kritik bir noktaya geldiği bu dönemde, hükümetin kamu görevlileri için 2024-2025 dönemi zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.

Bugün hükümet, memur ve memur emeklilerine 2024-2025 zam teklifini sunacak. Bu teklif diğer emekliler için de oldukça önemli çünkü Ekim ayında Meclis açıldığında emeklilere yapılacak iyileştirmenin oranına dair ipuçları verilecek.

En Düşük Emekli Aylığı Hedefleniyor

Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 10.000 TL olması bekleniyordu, ancak gerçekleşmedi.

Ekim ayında en düşük emekli aylığının 10.000 TL'ye tamamlanabileceği düşünülüyor, fakat enflasyon göz önüne alındığında bu rakam düşük kalabilir.

Seyyanen Zam Gündemde

Kulislerden gelen son haberlere göre, emekliler için memurlara verilen seyyanen zam seçeneği değerlendiriliyor. Ancak memurlara verilen 8.077 TL seyyanen zammın yarısının emeklilere verilmesi gündemde.

Emeklilere yapılacak olan ara zam ile ilgili kararlar, emeklilerin maaşlarına dair beklentileri etkileyecek ve gelecek dönemdeki maddi durumlarını şekillendirecek.