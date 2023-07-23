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Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!

Temmuz ayında açıklanan ve yasalaşan zamla birlikte emekli maaşlarına %25 oranında bir artış yapıldı.

Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!
Yayın Tarihi : 2023-07-23 10:53

Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak! Emeklilerin cüzdanları doluyor- Temmuz ayında açıklanan ve yasalaşan zamla birlikte emekli maaşlarına %25 oranında bir artış yapıldı. Bu zamdan hem eski emekliler hem de EYT kapsamında olanlar yararlanıyor. EYT kapsamında emekli olan kişi sayısının iki milyona yaklaşması, bankaların da emeklilere yönelik fırsatları artırmasına neden oldu.

Garanti BBVA, emeklilere özel promosyon kampanyasıyla diğer bankalardan ayrılmaktadır. Banka, maaşa göre değişen tutarlarda promosyonlar vererek emeklileri memnun etmeyi hedefliyor. Promosyon almak isteyenler, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşımalıdır. Bu işlem, e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir veya Garanti Bankası şubeleri aracılığıyla başvuru yapılabilir.

Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!

Garanti Bankası'nın emekli promosyon tutarları, emekli aylığına göre farklılık göstermektedir:

  • 3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 4.500 TL tutarında promosyon verilmektedir.
  • 3.500 - 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL tutarında promosyon sunulmaktadır.
  • 7.500 - 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL tutarında promosyon sağlanmaktadır.
  • 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 7.500 TL tutarında promosyon verilmektedir.

Promosyon fırsatından yararlanmak isteyenlerin üç yıl boyunca bankada kalma taahhüdü vermesi gerekmektedir. Ayrıca, Garanti Bankası'nın diğer avantajları da göz dolduruyor. Banka, çeşitli kredi imkanları sunmakta ve kredi kartı kullanıcılarına taksit ve nakit avans fırsatlarından yararlanma olanağı tanımaktadır.

Maaşlarını Garanti Bankası'nda almaya başlayan emekliler, promosyon ödemelerini de alarak ekonomik güçlerini artırma şansına sahip oluyorlar. Garanti Bankası, emeklilere özel sunduğu avantajlı promosyonlar ve diğer bankacılık fırsatlarıyla emekli müşterilerin tercihleri arasında güçlü bir konuma sahip olmaya devam ediyor.

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