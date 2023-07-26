Emeklilerin beklediği haber bugün saat 08:00'de geldi: Emekliye maaşa ek 6.000 TL verilecek! Maaş hesabına yatacak

Emekliye maaşa ek 6.000 TL verilecek! Maaş hesabına yatacak! Emeklilerin beklediği haber bugün saat 08:00'de geldi- Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin ekonomik koşulları ve hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak emekli maaşlarına %25 oranında zam yapıldığı hatırlanıyor. Ancak bu zamın, emekli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli gelmediği belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu duruma dikkat çekerek memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zamın emeklilere de yansıtılmasını talep etti. Ne yazık ki, bu talep karşılık bulmadı.

Emeklilere Ek Ödeme Müjdesi

Ancak emekli vatandaşlara umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, emekli vatandaşlara ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ek ödemelerle emekli vatandaşların maddi sıkıntıları hafifletilmeye çalışılacak.

Kamu Bankaları Devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Temmuz ayı emekli promosyon ücretlerinde güncelleme yapacak ve emeklilere ek ödeme yapılacağı bildirildi. Bu adım, emekli vatandaşlara ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.

Ek Ödeme Detayları

Emeklilere yapılacak ek ödemenin miktarı, 6 bin lira ile 7 bin lira arasında olacak şekilde belirlendi. Bu ek ödemeler, emekli vatandaşların maaşlarına ilave olarak yansıtılacak ve maddi olarak rahatlamaları hedefleniyor.

Kredi Fırsatları

Emekli vatandaşlara yönelik ek ödemelerin yanı sıra, kamu bankaları emekliye özel kredi kampanyalarıyla da dikkat çekiyor. Emekli maaşı alan herkese kapılarını açan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 100 bin lira tutarındaki krediler için 12 ay vade imkanı da sağlanıyor.