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Emeklileri saz çalıp oynatan haber! Tahsis numarasının sonu 0-2-4-6-8-1-3-5-7-9 olanlar... 26-27-28 Ağustos tarihleri önemli

Tahsis numarasının sonu 0-2-4-6-8-1-3-5-7-9 olanlar... 26-27-28 Ağustos tarihleri önemli! Emeklileri saz çalıp oynatan haber!

Emeklileri saz çalıp oynatan haber! Tahsis numarasının sonu 0-2-4-6-8-1-3-5-7-9 olanlar... 26-27-28 Ağustos tarihleri önemli
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-08-2023 12:33

Emekli maaşı ödemeleri her ayın belirli günlerinde gerçekleşiyor ve bu tarihler emekliler için büyük önem taşıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için Ağustos ayı ödeme tarihleri açıklandı ve tahsis numarasının son rakamına göre belirlendi.

Ağustos Ayı Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

SSK Emeklileri:

  • Tahsis numarasının sonu 0 olan emekliler 26 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 2 olan emekliler 25 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 4 olan emekliler 24 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 6 olan emekliler 23 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 8 olan emekliler 22 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 1 olan emekliler 21 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 3 olan emekliler 20 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 5 olan emekliler 19 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 7 olan emekliler 18 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 9 olan emekliler 17 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

Bağ-Kur Emeklileri:

  • Tahsis numarasının sonu 2 veya 0 olan emekliler 28 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 8, 6 veya 4 olan emekliler 27 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 3 veya 1 olan emekliler 26 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 9, 7 veya 5 olan emekliler 25 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

Bu tarihler, emeklilerin maaşlarını hesaplara ne zaman yatacağını önceden bilmesine yardımcı oluyor. Ancak emekli maaşı ödeme tarihleri kadar önemli bir diğer konu da enflasyon zammı.

2024 Ocak Enflasyon Zam Oranları

Emekli maaşları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre zam alıyor. 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı ve bu verilere göre 2024 Ocak zammı için ilk veri belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Bu oran, emeklilere yapılacak zamların temelini oluşturuyor.

Enflasyon zammı, emeklilerin alım gücünü korumalarına yardımcı oluyor. 2024 Ocak ayı zammı, son verilerin açıklanacağı 3 Ocak'ta netleşecek ve emekliler enflasyon zammının oranını öğrenebilecekler.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023, 2024 ve 2025 yılları için enflasyon tahminleri açıklandı. Buna göre:

  • 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58,
  • 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,
  • 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 şeklinde kayda geçirildi.

Bu tahminlere göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da şekilleniyor. Emekli maaşlarındaki artışlar, enflasyonun ekonomiye etkilerine karşı bir önlem olarak düzenleniyor.

Emekli maaşı ödeme tarihleri ve enflasyon zammı oranları emekliler için büyük önem taşıyor. Her ayın belirli günlerinde gerçekleşen maaş ödemeleri, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. Ayrıca, enflasyon oranları da emekli maaşlarına yapılacak zamları etkiliyor ve bu zamlar emeklilerin alım gücünü korumalarına yardımcı oluyor. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, emekli bireylerin maddi durumlarına daha iyi hakim olmaları mümkün olacaktır.

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