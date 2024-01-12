Emeklilere Yapılan Zam, Banka Promosyonlarını Uçuracak: İşte En Güncel Kampanyalar!

Emeklilere Yapılan Zam, Banka Promosyonlarını Uçuracak: İşte En Güncel Kampanyalar!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-01-2024 14:04

Emeklilerin maaşlarına yansıyan yüksek zam oranları, bankalardaki kampanyalarda önemli bir hareketliliğe yol açacak gibi görünüyor. Bu ay itibariyle emeklilerin maaşlarına yüzde 49.25'e varan zam yapıldı. Bu artışın etkisiyle bankaların promosyon tutarlarını güncellemesi ve birçok kişinin üst maaş dilimindeki promosyonlardan yararlanma imkanı elde etmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle, tüm emeklilerin en üst maaş dilimindeki promosyonlardan faydalanabileceği bir döneme giriyoruz.

Banka Kampanyaları Detayları:

  1. Akbank:

    • Maaşa göre promosyonlar: 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.
    • Kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatına 400 lira, toplamda 2.000 lira chip para.

  2. Denizbank:

    • Maaşa göre promosyonlar: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
    • Özel kredi fırsatları sunuyor.

  3. Fibabanka:

    • Maaşa göre promosyonlar: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

  4. Garanti BBVA:

    • Maaşa göre promosyonlar: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
    • Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.
    • Mobil üzerinden emekli maaşı taşıma talimatı verenlere 500 lira ve üzeri harcamada 1.500 lira ek bonus.

  5. ING:

    • 10 Ocak-31 Ocak arasında maaşını taşıyanlara maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.
    • Her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

  6. İş Bankası:

    • Maaşa göre promosyonlar: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

  7. Kuveyt Türk:

    • Maaşa göre promosyonlar: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

  8. Şekerbank:

    • Maaşa göre promosyonlar: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

  9. TEB:

    • Maaşa göre promosyonlar: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

  10. Yapı Kredi:

    • Maaşa göre promosyonlar: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
    • 2 fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

  11. Halkbank:

    • Maaşa göre promosyonlar: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

  12. Vakıfbank:

    • Maaşa göre promosyonlar: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

  13. Ziraat Bankası:

    • Maaşa göre promosyonlar: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Bu güncellenen kampanyalar çerçevesinde, emekliler bankalar arasında dolaşarak en avantajlı promosyonları değerlendirebilir ve banka değişikliği yapma opsiyonlarını inceleyebilirler. Maaşlarını taşıyan veya yeni promosyonlarla tanışmak isteyen emekliler, bu avantajlı dönemde bankalarla iletişime geçerek kendileri için en uygun seçeneği belirleyebilirler. Kampanyalardaki bu hareketlilik, emeklilere daha fazla seçenek sunarken, bankalar arasında rekabeti de artırarak müşteri memnuniyetini destekleyebilir.

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