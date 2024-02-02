Emeklilere Şubat Ayında Akbank'tan 1 Maaşlık Sürpriz İkramiye ve Promosyon!

Emekliler için güzel bir haber var! Şubat ayında Akbank, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerine yönelik büyük bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Banka, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile emekli maaşını Akbank'tan alanlara 1 maaş ikramiye olarak tam 12 bin TL ödeme yapacağını açıkladı. Bu müjdeli haber, emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletecek nitelikte. Ancak, bu özel fırsattan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Detaylara geçmeden önce, emeklilere bu mükemmel fırsatı sunan Akbank'ın açıklamalarına bir göz atalım.

Akbank'tan Emeklilere 1 Maaş Promosyon Şartları:

Akbank, emekli maaşını kendi müşterisi olan emeklilere yönelik büyük bir avantaj sunuyor. Ancak, bu avantajdan faydalanmak isteyen emeklilerin belirli taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor. Akbank'ın açıklamalarına göre, müşterinin promosyondan yararlanabilmesi için gelir veya aylıklarını üç yıl boyunca bankadan almaya taahhüt etmeleri gerekiyor. Taahhüt süresi, promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesiyle başlıyor.

SGK gelir veya aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı, emeklinin 1 aya denk gelen gelir veya aylık tutarına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda, 3.499 TL'ye kadar olan gelir/aylıklar için promosyon miktarı 6.000 TL, 3.500 – 7.499 TL arasındakiler için 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasındakiler için 9.000 TL ve 10.000 TL ve üzerindekiler için 10.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Önemli bir not olarak belirtmek gerekir ki, nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişilere ise ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılacak. Bu şartlar altında, emeklilerin Akbank'tan alacakları 1 maaşlık ikramiye ve promosyon, maddi anlamda büyük bir destek olacak gibi duruyor.