Emeklilere Şubat Ayında Akbank'tan 1 Maaşlık Sürpriz İkramiye ve Promosyon!

Emeklilere Şubat Ayında Akbank'tan 1 Maaşlık Sürpriz İkramiye ve Promosyon!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-02-2024 20:24

Emekliler için güzel bir haber var! Şubat ayında Akbank, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerine yönelik büyük bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Banka, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile emekli maaşını Akbank'tan alanlara 1 maaş ikramiye olarak tam 12 bin TL ödeme yapacağını açıkladı. Bu müjdeli haber, emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletecek nitelikte. Ancak, bu özel fırsattan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Detaylara geçmeden önce, emeklilere bu mükemmel fırsatı sunan Akbank'ın açıklamalarına bir göz atalım.

Akbank'tan Emeklilere 1 Maaş Promosyon Şartları:

Akbank, emekli maaşını kendi müşterisi olan emeklilere yönelik büyük bir avantaj sunuyor. Ancak, bu avantajdan faydalanmak isteyen emeklilerin belirli taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor. Akbank'ın açıklamalarına göre, müşterinin promosyondan yararlanabilmesi için gelir veya aylıklarını üç yıl boyunca bankadan almaya taahhüt etmeleri gerekiyor. Taahhüt süresi, promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesiyle başlıyor.

SGK gelir veya aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı, emeklinin 1 aya denk gelen gelir veya aylık tutarına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda, 3.499 TL'ye kadar olan gelir/aylıklar için promosyon miktarı 6.000 TL, 3.500 – 7.499 TL arasındakiler için 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasındakiler için 9.000 TL ve 10.000 TL ve üzerindekiler için 10.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Önemli bir not olarak belirtmek gerekir ki, nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişilere ise ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılacak. Bu şartlar altında, emeklilerin Akbank'tan alacakları 1 maaşlık ikramiye ve promosyon, maddi anlamda büyük bir destek olacak gibi duruyor.

Benzer Haberler
ING Bank'tan Emeklilere Özel Dev Promosyon! 15 Bin TL'lik Kampanya İle Ekstra 5 Bin TL ING Bank'tan Emeklilere Özel Dev Promosyon! 15 Bin TL'lik Kampanya İle Ekstra 5 Bin TL
Ziraat bankası kredi kampanyası açıkladı! Gelir belgesiz 99.000 TL ödeme! Ziraat bankası kredi kampanyası açıkladı! Gelir belgesiz 99.000 TL ödeme!
Resmi gazetede açıklanan emekli haberi sosyal medyada gündem oldu! Emeklilere 12344 TL ödeme! Resmi gazetede açıklanan emekli haberi sosyal medyada gündem oldu! Emeklilere 12344 TL ödeme!
TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlara 100.000 TL Ödendi! Bu Parayı Almak İsteyenler O Bankaya Gitti TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlara 100.000 TL Ödendi! Bu Parayı Almak İsteyenler O Bankaya Gitti
Cumhurbaşkanı açıkladı! 20 bin TL'ye kadar 80 yaşına kadar olan emekliye ödeme verilecek Cumhurbaşkanı açıkladı! 20 bin TL'ye kadar 80 yaşına kadar olan emekliye ödeme verilecek
İnci Taneleri reytingleri sildi süpürdü İnci Taneleri reytingleri sildi süpürdü
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?
  • 29-01-2024 10:24

Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?

Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?
  • 29-01-2024 10:16

Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
  • 01-02-2024 15:41

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu

Gaddar'a reyting şoku!
  • 27-01-2024 14:01

Gaddar'a reyting şoku!

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu
  • 02-02-2024 11:19

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu