Advert

Emeklilere para muslukları açıldı! KATIL” yazıp 3404’e SMS atın 3000 TL alın!

Halk Bankası'nın emeklilere özel düzenlediği bu muhteşem kampanya sayesinde emekliler, maaşlarını Halk Bankası'ndan alma ayrıcalığının yanı sıra her harcamalarında ParafPara kazanma avantajını yaşayacaklar.

Emeklilere para muslukları açıldı! KATIL” yazıp 3404’e SMS atın 3000 TL alın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Emeklilik dönemi, hayatın tadını çıkarmanın ve rahatlamaya zaman ayırmanın vakti olarak görülür. Türkiye'nin köklü ve güvenilir kamu bankalarından biri olan Halk Bankası, emekliler için özel olarak düzenlediği kampanyalarla bu değerli dönemi daha da özel kılmayı amaçlıyor. Bu kampanyalar sayesinde emekliler, maaşlarını Halk Bankası'ndan almanın avantajlarını yaşarken, aynı zamanda her harcamalarında ParafPara kazanma fırsatını yakalıyorlar.

Emeklilere Özel ParafPara Kazanma Fırsatı

Halk Bankası'nın emeklilere özel olarak tasarladığı kampanya ile emekliler, her harcamalarında ParafPara kazanma fırsatını yakalıyorlar. ParafPara, Halk Bankası'nın özel bir bonus programıdır ve kazanılan bu ParafPara'lar birikerek sonraki harcamalarda kullanılabiliyor. Bu sayede emekliler, maaşlarını Halk Bankası'ndan almanın yanı sıra, yaptıkları her alışverişte ek fırsatlar elde ediyorlar.

3.000 TL ParafPara Hediye Kampanyası!

Halk Bankası, emeklilere özel olarak düzenlediği kampanya ile büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, "Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize Özel Toplam 3.000 TL ParafPara" verileceği duyuruldu. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekli müşteriler için tek yapmaları gereken, ilk emekli maaşını Halk Bankası'ndan almak veya maaşını Halk Bankası'na taşımak.

Kampanya Detayları ve Avantajları

Bu özel kampanya, Paraf veya Parafly bireysel kredi kartı kullanıcılarına aylık 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL, toplamda ise 3.000 TL ParafPara hediye edileceğini içeriyor. Kampanya süresi 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Emekliler, istedikleri sektörde ve tüm banka POS'larında yapacakları alışverişlerden bu avantajlı kampanya ile yararlanabilecekler.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Halk Bankası'nın bu özel kampanyasından faydalanmak isteyen emekli müşteriler için işlemler oldukça basit. İlk emekli maaşını Halk Bankası'ndan alacak olan veya maaşını bu bankaya taşıyacak olan emekli müşteriler, Paraf Mobil Uygulaması'nın özel bölümünden kampanyaya katılabilecekler. Ayrıca, kampanyaya katılmak için "KATIL" yazıp 3404'e SMS göndermek de yeterli olacak.

Benzer Haberler
Saat 16.51'de duyuruldu! Emekliye rekor promosyon o bankadan geldi! Saat 16.51'de duyuruldu! Emekliye rekor promosyon o bankadan geldi!
Fiyatı arşa çıktı! Vatandaşlar şok oldu! 1 tane yumurta fiyatı kaç para oldu? A101 BİM Migros Carrefour 30'yu yumurta fiyatları Fiyatı arşa çıktı! Vatandaşlar şok oldu! 1 tane yumurta fiyatı kaç para oldu? A101 BİM Migros Carrefour 30'yu yumurta fiyatları
Talimat verildi! Yarın 12.00'den PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'a başvuranlara şipşak ödeme! 35.000 TL... Talimat verildi! Yarın 12.00'den PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'a başvuranlara şipşak ödeme! 35.000 TL...
O bankalar işbirliği yaptı! ortak karar! Toplu paranız varsa yaşadınız! 15.574,79 TL nakit para o tarihte şipşak hesabınıza yatacak O bankalar işbirliği yaptı! ortak karar! Toplu paranız varsa yaşadınız! 15.574,79 TL nakit para o tarihte şipşak hesabınıza yatacak
Kapalıçarşı ters düz oldu! Gram altın, dolar ve euro piyasa tarumar olacak! İslam Memiş tarih verdi! Kapalıçarşı ters düz oldu! Gram altın, dolar ve euro piyasa tarumar olacak! İslam Memiş tarih verdi!
2023 yılı sonunda dolar kaç TL olacak! Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini yenilemesi geldi! 2023 yılı sonunda dolar kaç TL olacak! Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini yenilemesi geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
  • 07-08-2023 10:56

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!
  • 04-08-2023 21:03

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!