Emeklilere para muslukları açıldı! KATIL” yazıp 3404’e SMS atın 3000 TL alın!

Emeklilik dönemi, hayatın tadını çıkarmanın ve rahatlamaya zaman ayırmanın vakti olarak görülür. Türkiye'nin köklü ve güvenilir kamu bankalarından biri olan Halk Bankası, emekliler için özel olarak düzenlediği kampanyalarla bu değerli dönemi daha da özel kılmayı amaçlıyor. Bu kampanyalar sayesinde emekliler, maaşlarını Halk Bankası'ndan almanın avantajlarını yaşarken, aynı zamanda her harcamalarında ParafPara kazanma fırsatını yakalıyorlar.

Emeklilere Özel ParafPara Kazanma Fırsatı

Halk Bankası'nın emeklilere özel olarak tasarladığı kampanya ile emekliler, her harcamalarında ParafPara kazanma fırsatını yakalıyorlar. ParafPara, Halk Bankası'nın özel bir bonus programıdır ve kazanılan bu ParafPara'lar birikerek sonraki harcamalarda kullanılabiliyor. Bu sayede emekliler, maaşlarını Halk Bankası'ndan almanın yanı sıra, yaptıkları her alışverişte ek fırsatlar elde ediyorlar.

3.000 TL ParafPara Hediye Kampanyası!

Halk Bankası, emeklilere özel olarak düzenlediği kampanya ile büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, "Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize Özel Toplam 3.000 TL ParafPara" verileceği duyuruldu. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekli müşteriler için tek yapmaları gereken, ilk emekli maaşını Halk Bankası'ndan almak veya maaşını Halk Bankası'na taşımak.

Kampanya Detayları ve Avantajları

Bu özel kampanya, Paraf veya Parafly bireysel kredi kartı kullanıcılarına aylık 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL, toplamda ise 3.000 TL ParafPara hediye edileceğini içeriyor. Kampanya süresi 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Emekliler, istedikleri sektörde ve tüm banka POS'larında yapacakları alışverişlerden bu avantajlı kampanya ile yararlanabilecekler.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Halk Bankası'nın bu özel kampanyasından faydalanmak isteyen emekli müşteriler için işlemler oldukça basit. İlk emekli maaşını Halk Bankası'ndan alacak olan veya maaşını bu bankaya taşıyacak olan emekli müşteriler, Paraf Mobil Uygulaması'nın özel bölümünden kampanyaya katılabilecekler. Ayrıca, kampanyaya katılmak için "KATIL" yazıp 3404'e SMS göndermek de yeterli olacak.