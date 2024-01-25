Emeklilere Özel Sınırsız İletişim Fırsatı: Ziraat Bankası ve Türk Telekom İş Birliğiyle Gelen Kampanya

Emeklilere Özel Sınırsız İletişim Fırsatı: Ziraat Bankası ve Türk Telekom İş Birliğiyle Gelen Kampanya
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 10:00

Ziraat Bankası ve Türk Telekom, emeklilere özel olarak hazırladıkları kampanya ile iletişim dünyasında yeni bir dönem başlatıyor. Türk Telekom'un güçlü altyapısı ile desteklenen bu kampanya, emeklilere özel avantajlı bir tarife sunarak maaş müşterilerini sevindiriyor. İşte detaylar:

1. Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Emekliler, bu özel kampanyadan faydalanabilmek için Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesine geçiş yapmalı ve emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları gerekiyor. Katılım için ise Türk Telekom'a ait 5555'e SMS gönderip, "ZIRAAT T.C. Kimlik Numarası" yazarak gelen SMS'e "ZIRAAT ONAY" yazıp göndermek veya Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayarak kampanyaya katılım sağlamak gerekiyor.

2. Avantajlı Tarife Detayları

Kampanya kapsamında sunulan avantajlı tarife, aylık 240 TL (KDV ve ÖİV dahil) taahhütsüz aylık ücretle başlıyor. Faturasız tarifelerden geçiş yapanlar için ise bu ücret 360 TL olarak belirlenmiş. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, 12 aylık taahhüt süresine uymaları ve maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden almaları gerekiyor. Aksi takdirde kampanya avantajlarından faydalanma hakları kaybedilecek.

3. İletişimde Devrim: Emeklilere Özel Hizmet Anlayışı

Bu kampanya, Ziraat Bankası'nın emeklilere özel hizmet anlayışını bir adım daha ileri taşıyor. Türk Telekom'un güçlü altyapısı ile sunulan iletişim avantajları, emeklilere uygun fiyatlarla sınırsız iletişim olanağı sağlıyor. Ziraat Bankası, maaş müşterilerine özel olarak sunulan bu kampanya ile emeklilerin hayatına renk katarken, iletişimde de devrim yapmaya hazırlanıyor.

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