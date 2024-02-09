Emeklilere Özel Promosyonlar: Bankaların Yeni Kampanyalarıyla Kazançlı Çıkın

Geçtiğimiz ay, milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almış ve bu sevinçli anı yaşamıştı. Ancak, refah payları ve zam farkları gibi ek ödemelerin hesaplarına yatırılması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Yapılan düzenleme ile emekli maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 37.57'den 11.68 puanlık bir artışla yüzde 49.25'e yükseldi. Bu artışla birlikte emekli maaşlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, emeklilerin kazancını daha da artıran promosyonlar da gündeme geldi.

Bankalar, emeklilere özel promosyonlarla bu sevinçli döneme katkı sağlıyor. İşte, bankaların yeni kampanyaları ve sunulan avantajlar:

ING BANK - NAKİT PROMOSYON VE OTOMATİK FATURA TALİMATI BONUSU: ING Bank, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara özel sunulan kampanya ile ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatına eklenen 5.000 TL'ye kadar nakit promosyonla birlikte toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatı sağlıyor.

TÜRKİYE FİNANS - EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VE ÖDÜL FIRSATLARI: Türkiye Finans, maaşını taşıyanlara özel olarak sunulan kampanya ile 15.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu ve çeşitli ödül fırsatları sunmaktadır.

GARANTİ BBVA - NAKİT PROMOSYON VE KREDİ KARTI BONUSU: Garanti BBVA, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon avantajından faydalanma imkanına ek olarak, kredi kartı ile yapılacak 500 TL'lik harcamaya karşılık 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK - DİJİTAL ONAY VE NAKİT PROMOSYON: QNB Finansbank, dijital onay ile maaş taşıyan emeklilere özel 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartında yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sağlamaktadır.

İŞ BANKASI - NAKİT PROMOSYON VE AYRICALIKLAR: İş Bankası, SGK emeklilerine özel olarak sunulan kampanya ile 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve birçok ayrıcalık sunmaktadır.

DENİZBANK - MAAŞA GÖRE PROMOSYON ÖDEMELERİ: Denizbank, emeklilere maaşlarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapmaktadır.

ZİRAAT BANKASI - ÖZEL PROMOSYONLAR: Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak sunulan kampanya ile 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon fırsatları sunmaktadır.

Bu kampanyalar sayesinde emekliler, maaşlarının yanı sıra ek kazançlar elde ederek daha rahat bir yaşam sürme imkanına sahip oluyorlar. Yapılan düzenlemeler ve sunulan promosyonlar, emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.