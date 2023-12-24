Emeklilere Ocak Ayında Müjdeli Haberler: Yüzde 50'ye Yakın Zam, 5.000 TL Yılbaşı İkramiyesi ve 15.000 TL'ye Kadar Promosyon!

Emeklilere Ocak Ayında Müjdeli Haberler: Yüzde 50'ye Yakın Zam, 5.000 TL Yılbaşı İkramiyesi ve 15.000 TL'ye Kadar Promosyon!

Emeklilere Ocak Ayında Müjdeli Haberler: Yüzde 50'ye Yakın Zam, 5.000 TL Yılbaşı İkramiyesi ve 15.000 TL'ye Kadar Promosyon!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2023 20:54

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli vatandaşlar, Ocak 2024 emekli zammıyla ilgili heyecanla beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emeklilere yapılacak zammın oranları da netleşmeye başladı. Ancak sürprizler bununla sınırlı değil. Emeklilere, yılbaşında 5.000 TL'lik ikramiye ve 15.000 TL'ye kadar promosyon müjdesi de geldi.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon rakamları, SSK ve bağ-kur emeklilerini sevindirecek nitelikte. Şu an için yüzde 33'ün üzerinde bir zam kesinleşmiş durumda. Ancak aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle bu oranın yüzde 37'yi aşması bekleniyor. Üstelik, refah payı ve seyyanen zamla birlikte emekli maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir zam yapılması öngörülüyor. Bu, emeklilerin maddi durumlarını olumlu bir şekilde etkileyecek büyük bir gelişme olarak karşılanıyor.

Bununla birlikte, emeklilere yönelik yeni yıl sürprizi de duyuruldu. TBMM genel kurulundaki görüşmelerin ardından onay alması halinde, 31 Aralık tarihine kadar emeklilere 5.000 TL yılbaşı ikramiyesi ödenecek. Bu beklenmedik bonus, emekliler arasında büyük bir sevinç yaratmış durumda.

Bankaların da emeklilere yönelik olarak devreye girdiği bir diğer konu ise promosyonlar. Zaten aralık ayında promosyon ücretlerine yapılan zamlarla birlikte, Ocak 2024'ten itibaren emeklilere verilecek olan yeni promosyon miktarları da belirlenmeye başlandı. Bankaların, emeklilere sunacakları promosyon miktarının 15.000 TL'ye kadar çıkabileceği düşünülüyor. Bu, emeklilere ek gelir sağlayacak ve finansal durumlarını güçlendirecek önemli bir avantaj olacak.

Benzer Haberler
Akbank, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklisine 10.000 TL Verecek Akbank, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklisine 10.000 TL Verecek
Çalışan emeklilere müjde! Cumhurbaşkanı ikramiye ödeme tarihini açıkladı Çalışan emeklilere müjde! Cumhurbaşkanı ikramiye ödeme tarihini açıkladı
Cumhurbaşkanı açıkladı! Emekliye seyyanen zam, Asgari ücrete büyük zam! Cumhurbaşkanı açıkladı! Emekliye seyyanen zam, Asgari ücrete büyük zam!
400 Bin TL'ye Sıfır Araç Kalmadı Diyenler Lafını Geri Alacak! 400 Bin TL'ye Sıfır Araç Kalmadı Diyenler Lafını Geri Alacak!
Fenerbahçe Galatasaray maçını izle FB GS kaçak şifresiz selçuksports taraftarium24 canlı maç izle Fenerbahçe Galatasaray maçını izle FB GS kaçak şifresiz selçuksports taraftarium24 canlı maç izle
Pazartesi gününden sonra Denizbank'a koşun! Banka gelir belgesiz 50 bin TL verecek Pazartesi gününden sonra Denizbank'a koşun! Banka gelir belgesiz 50 bin TL verecek
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!