Emeklilere Müjde! Yepyeni Düzenleme ile Maaşlarda Dev Artış ve Ek Zam

Emeklilere Müjde! Yepyeni Düzenleme ile Maaşlarda Dev Artış ve Ek Zam
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 11:47

Türkiye'de emeklileri sevindiren bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 37,57 oranında bir zam uygulamıştı. Ancak, son gelişmelere göre, SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek bir düzenleme yapılarak yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak belirlendi, bu da geçtiğimiz yılki rakamlara kıyasla 2500 TL'lik bir artışa denk geliyor.

Emekli Maaşlarına Yüzde 49,25'lik Büyük Zam:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin başarıyla yönetildiğini belirterek, "GIPTA İLE BAKILAN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ" ifadelerini kullandı. Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, memur emeklileri seviyesine çıkartılarak yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu hamle, 85 milyon vatandaşın geleceğini teminat altına alan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Fark Ödemeleri:

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zamları yüzde 37,57 oranında artırılmıştı. Ancak, yeni düzenleme ile birlikte SSK emekli maaşı fark ödemeleri yarın, Bağ-Kur emeklilerinin ek zammı ise Çarşamba günü hesaplara geçecek. Geçtiğimiz yıl 7500 TL olan en düşük emekli maaşı alanlar, bu yılki 10 bin TL'lik rakam ile birlikte hesaplarında 2500 TL'lik ek zam farkı görecekler.

Çalışanların Gözdesi: Sosyal Güvenlik Sistemi Yeniden Şekilleniyor:

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşları koruma altına aldığını, çalışma hayatında güvende hissettirdiğini ve hakları, sağlıkları, emeklilikleri ile ailelerini koruma altına alan bir şemsiye olduğunu vurguladı. Bu düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirerek, vatandaşların devlete olan güvenini artırmaya yönelik önemli bir adım.

Memur Emeklileri Zam Farklarını Aldı:

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi için belirlenen fark tutarı 26 Ocak itibariyle ödenmeye başlandı. Toplamda 19,3 milyar TL tutarındaki bu ödemeler, memur emeklilerinin maaşlarına yansıtıldı. Bu adım, memur emeklilerinin de sevinçle karşıladığı bir gelişme oldu.

Yapılan bu önemli düzenleme, emeklileri sevindirirken, sosyal güvenlik sisteminin gücünü bir kez daha gösterdi. Türkiye, emeklilerinin refahını artırmaya yönelik attığı bu adımla, geleceğe güvenle bakıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, devlet ile vatandaş arasındaki köprüyü daha da sağlamlaştırarak, Türkiye'nin gurur duyduğu bir sistemin mimarı olmaya devam ediyor.

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