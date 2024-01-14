Emeklilere müjde: O belediyeden 1000 TL aylık ek ödeme olacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, emeklileri sevindirecek bir projeye imza atarak ekonomik sıkıntı çeken 22 bin 567 emekliye aylık 1000 TL ek ödeme yapacak.

Emeklilere müjde: O belediyeden 1000 TL aylık ek ödeme olacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-01-2024 23:18

Başkent'in öncü belediye yönetimi, bu destekle birlikte emeklilere et ve doğalgaz gibi sürpriz destekler de sunarak, yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın liderliğinde hayata geçirilen bu proje, emeklilere yönelik önemli bir sosyal yardım hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Ekonomik Rahatlama: Emeklilere 1000 TL Destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ekonomik zorluk içinde olan emeklileri desteklemek adına başlattığı proje kapsamında, aylık maaşlara 1000 TL ek ödeme yapacak. Beşinci kez gerçekleştirilecek olan bu destek ödemesi, 7 bin 500 TL maaş alan ve ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilere büyük bir nefes aldıracak. Belediye, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi ekonomik kriz etkilerini hafifletebilmek için Başkentlilerin yanında olmaya devam edecek.' sloganıyla projenin amacını vurguluyor.

Sürpriz Desteklerle Yaşam Kolaylaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere yönelik desteklerin sadece ek maaşla sınırlı kalmayacağını açıkladı. Başkent kartlarına yatırılacak 1000 TL ödemenin yanı sıra, emeklilere et ve doğalgaz desteği de sağlanacak. 22 bin 567 emekli vatandaşın başkent kartlarına ek olarak 400 TL et desteği ve 500 TL doğalgaz desteği yatırılacak. Yavaş, açıklamasında şu sözlere yer verdi: 'İnsanı öncelik olarak gören belediyecilik darda olanın yanında olmak anlamına gelir. Emekli vatandaşlarımızın durumlarında iyileştirme yapılamadı. Bu sebeple şartları taşıyan bütün emeklilerimiz sosyal yardımlardan faydalanmak için belediyemize başvuru yapabilir.'

Başvurular Başladı: Emeklilere 1000 TL Destek Nasıl Alınır?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sunulan ek ödemelerden yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecinde belirli şartları taşıyan tüm emekliler, maddi destekten faydalanmak için belediyeye başvuruda bulunabilirler. Başvuru için gerekli belgeler ve detaylı bilgiler, belediyenin internet sitesinde yer alıyor.

Benzer Haberler
ATV Dizisinde Ayrılık Depremi Yaşandı! Dizinin Yeni Sezonunda Reyting Kaybı Yetmedi, Şimdi de Oyuncular Tek Tek Gidiyor! ATV Dizisinde Ayrılık Depremi Yaşandı! Dizinin Yeni Sezonunda Reyting Kaybı Yetmedi, Şimdi de Oyuncular Tek Tek Gidiyor!
Halkbank 76000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi Başlattı! Bankadan Hemen Bugün Alın ve Borçlara Elveda Deyin! Halkbank 76000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi Başlattı! Bankadan Hemen Bugün Alın ve Borçlara Elveda Deyin!
Kamu Bankalarından Emeklilere Özel: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan Gelir Belgesiz Kredi Kampanyası! Kamu Bankalarından Emeklilere Özel: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan Gelir Belgesiz Kredi Kampanyası!
Akbank Emekli Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Hızlı ve Uygun Faizli Nakit Kredi Fırsatı! Akbank Emekli Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Hızlı ve Uygun Faizli Nakit Kredi Fırsatı!
PTT Aktif Bank İş Birliğiyle Yeni Kredi Kampanyası: 6 Günde Onay, Düşük Faiz, Yüksek Limit! PTT Aktif Bank İş Birliğiyle Yeni Kredi Kampanyası: 6 Günde Onay, Düşük Faiz, Yüksek Limit!
TC kimlik numaranıza Nakit ödeme yattı! TC kimlik numaranıza Nakit ödeme yattı!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
  • 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!
  • 08-01-2024 11:14

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu
  • 08-01-2024 09:45

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'