Emeklilere Müjde: Cumhurbaşkanı Onayı İle Ek Ödeme 25-26-27 Aralık'ta Hesaplara Yatacak: YILBAŞI Parası

Türkiye'de emeklileri sevindirecek bir haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, 25-27 Aralık tarihleri arasında emeklilere ek ödeme yapılacak. Bu önemli duyuru, SSK, bağ-kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi olan milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Detayları öğrenmek ve güncel gelişmeleri takip etmek için makalemizi okumaya devam edin.

Emekliye Ek Ödeme Desteği Başlıyor: Detaylar ve Tarihler

Emeklilere yönelik müjdeli haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, 25-27 Aralık tarihleri arasında emeklilere ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda SSK, bağ-kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi olan tüm vatandaşlar, IBAN numaralarına yapılacak ek ödemelerle rahat bir nefes alacak. Peki, bu ek ödeme desteği ne zaman başlıyor ve kimler bu destekten faydalanabilecek?

Emekliye Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SGK Duyurdu!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, emekliye ek ödemeler 25 Aralık tarihinde başlıyor. SSK ve bağ-kur emeklileri, bu tarihten itibaren IBAN numaralarına ödemelerini alabilecekler. Emekli tahsis numarasına göre belirlenen ödeme tarihleri ise detaylı bir şekilde şu şekilde sıralanıyor:

4C emeklileri: 25 Aralık'ta

SSK emeklileri: 25 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek

Bağ-kur emeklileri: 26-28 Aralık tarihleri arasında

Cumhuriyet İkramiyesi ve Diğer Sürprizler: Emeklilere Ek Desteğin Yanında Neler Var?

Aralık ayında emeklilere yönelik sürprizler bitmiyor. Cumhurbaşkanı talimatıyla, emekli maaşı alan vatandaşlara 5.000 TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi verilecek. Çalışan emeklilere yönelik yapılan bu ikramiye ödemeleri, Kasım ayında başlamıştı ve yoğun talep üzerine bu kez çalışmayan emeklilere de ulaşacak. Ayrıca, çiftçilere ve çalışan emeklilere verilecek ikramiye ödemeleri en geç aralık ayı sonunda hesaplara geçecek.

Promosyon Fırsatları Devam Ediyor: 15.000 TL'ye Varan Ödemeler!

Emekliler için bankaların promosyon fırsatları da devam ediyor. Aralık ayı emekli promosyonu kampanyalarında ödemeler bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, 31 Aralık tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Kampanya kapsamında kamu bankalarında promosyon ücretleri 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişirken, özel bankalarda bu miktar 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.